



Компания «Сады Придонья» обновила дизайн упаковки сока одноименной торговой марки в форматах 1 л, 0,5 л и 2 л, создав трехмерный интерактивный контент, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Основная цель редизайна – дать возможность каждому желающему побывать на онлайн-экскурсии в саду, на производстве, прогуляться по поселку, который благоустраивает компания.

Сканируя QR-код с упаковки, потребитель попадает в один из сюжетов, где он может поворачиваться, передвигаться и сам управлять ракурсом просмотра видео. Такого эффекта присутствия человека компания добилась с помощью технологии виртуальной реальности.

«Используя новые возможности, мы решили от первого лица рассказать нашим потребителям о Садах Придонья, обо всех этапах производства сока, дать возможность каждому окунуться в эти процессы, тем самым стать частью нашей большой команды», – говорит руководитель управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова.

Над созданием проекта работала группа профессионалов одной из ведущих компаний на рынке рекламных и маркетинговых услуг в России. В съемках видео в формате VR 360 были задействованы реальные сотрудники компании.

«Огромное удовольствие работать с профессионалами, но еще больше – с людьми, искренне любящими свое дело. В работе над проектом «Сады Придонья» мы на каждом этапе (от агрономов до персонала логистического центра) встречали именно таких людей», – говорит арт-директор Анастасия Давыденко компании «Видео 360».

на промо-странице корпоративного сайта компании. В 25 панорамных видеосюжетах получилась настоящая история о Садах Придонья, их можно посмотретькорпоративного сайта компании.

Кроме этого в поддержку флагманского бренда на федеральных телеканалах запущена рекламная кампания «Все, что мы любим – растет в Садах Придонья!» Динамичные и яркие видеоролики можно увидеть на телеканалах ТНТ, НТВ, СТС, Пятница, Пятый канал, ТВЦ и других.