В Волгограде врачи спасают девушку из пронзенного деревом автомобиля

24-летняя девушка-водитель, получившая серьезные травмы после падения ветки на автомобиль, переведена в реанимацию. Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, сейчас девушка находится в тяжелом состоянии в Волгоградской областной клинической больнице №1.





По некоторым сведениям, волгоградка получила многочисленные ссадины, серьезные травмы лица и легкого.

Напомним, накануне на улице Череповецкой в Ворошиловском районе ветка от дерева протаранила лобовое стекло учебного автомобиля "Daewoo", в салоне которого были инструктор и молодая волгоградка. В результате несчастного случая девушку срочно госпитализировали.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области