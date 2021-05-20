Расследования

«Дети, мы вас любим!»: смерть школьницы потрясла жителей города Волгоградской области

Расследования 20.05.2021 21:25
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20.05.2021 21:25


Накануне в Михайловке похоронили 15-летнюю школьницу Катю. Смерть девочки потрясла жителей города, а ее уход из жизни оброс небылицами, которые опровергли родственники несовершеннолетней. Раиса Петровна Пономарева, тетя Кати, рассказала ИА «Высота 102» все, как было на самом деле. «Катя жила со своей бабушкой, ее родители развелись, жили в разных местах. Но Катю все очень любили, баловали ее, у нее всегда были хорошие вещи, золотые украшения, на нее никогда ничего не жалели. В последнее время что-то с ней стало происходить. Она замкнулась в себе, больше молчала. Бабушка просила ее поделиться с ней, что ее беспокоит, из-за чего она переживает, но Катя не откликалась», - говорит Раиса Петровна. 
В тот страшный день, 17 мая бабушка девочки вернулась домой. Она гостила у старшей внучки два дня, помогала ей по огороду. Но в квартиру на четвертом этаже многоквартирного дома, где они жили с Катей, она попасть не могла – замок был закрыт изнутри. После безуспешных попыток вызвали сотрудников МЧС, которые вскрыли дверь. И были сражены страшным зрелищем – в коридоре почти вертикально к стенке стояла мертвая Катя. 
«Никакой шведской стенки не было, как в некоторых СМИ писали, - рассказывает Раиса Петровна. – Это было приспособление для детских качелей, которые ее папа делал, когда наша девочка была маленькой. Потом следователи сказали, что Катя умерла 16 мая, за день до приезда бабушки».
По словам Раисы Петровны, Катя, действительно, иногда говорила, что ее никто не любит. «Она посещала психолога. Это произошло после одного случая, когда она попыталась отравиться. Тогда ее откачали. И она должна была еще к одному доктору пойти. Но не успела», - плачет женщина. 
Раиса Петровна считает, что несчастная любовь не могла стать причиной гибели ее племянницы. «Ничего мы не слышали, ни про какого мальчика. Знаем, что она переживала по поводу своего роста. Она была самая высокая в классе», - говорит тетя Кати. 
Родные, знакомые, одноклассники Кати не могут прийти в себя после этой трагедии. С родителями девочки, школьниками уже общались следователи. Одноклассники девочки сразу после экзаменов всем классом пришли на прощание с девочкой. Мама Кати, еле живая от горя, нашла в себе силы обратиться к ровесникам своей дочери. «Дети, пожалуйста, делитесь с родителями своими проблемами, не скрывайте ничего от них. Помните, мы вас любим! Мы вам всегда поможем. А теперь я не знаю, как жить без своей дочки», - эти слова вызвали рыдания у присутствующих. 
В настоящее время проверка по факту смерти Кати продолжается. Кстати, 17 мая, в день, когда стало известно об этой трагедии, на сайтах школ Михайловского городского округа появилась информация о работе детского телефона доверия. Может быть, этот страшный случай заставит кого-то более внимательно присмотреться к своим близким и родным, прийти вовремя на помощь, сказать нужные слова, чтобы предотвратить подобное. 

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