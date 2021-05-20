



Волгоградское отделение Сбербанка и Администрация городского округа - город Камышин Волгоградской области подписали дорожную карту о реализации проекта по развитию безналичных платежей. Документ скрепили подписями Глава городского округа Станислав Зинченко и управляющий Волгоградским отделением Сбербанка Евгений Воеводин.

Дорожная карта предполагает развитие в Камышине цифровых услуг и сервисов в финансовой сфере. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в ходе проекта будут установлены терминалы в предприятиях сфер торговли и сервиса, а также внедрены новые инструменты оплаты в бюджетных учреждениях образования, культуры и МФЦ.

«Мы рады, что в Камышине, в одном из крупных городов региона, мы приступаем к реализации такого важного проекта, как «безналичный город». Реализация его, безусловно, повысит статус города и станет стимулом для роста экономики за счет увеличения безналичных расчетов. Для предприятий Камышина это реальная возможность увеличить свою прибыль — в среднем с подключением безналичных расчетов происходит рост оборота на 15-20%, а у города растут поступления в бюджет. Для населения это также расширение возможностей, как в плане получения качественных услуг, так и увеличения скорости обслуживания его жителей»

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:

«Реализация дорожной карты проекта «Безналичный город» позволит обеспечить проведение всех необходимых оплат жителями Камышина по системе «одного окна» через платежную систему и расширенную сеть терминалов Сбербанка. Отдельным направлением будет выпуск банковских карт с индивидуальным дизайном для жителей Камышина».

Станислав Зинченко, глава городского округа - город Камышин:

«На протяжении многих лет Сбербанк является надежным партнером Администрации городского округа- город Камышин. Благодаря нашей совместной работе Администрация города кредитуется в данном банке на максимально выгодных условиях. Проект «Безналичный город» в век цифровых технологий имеет как экономическое, так и социальное значение. В ходе реализации на территории городского округа проект привнесет инновации в повседневную жизнь камышан, повысит финансовую грамотность населения и будет способствовать интенсивному использованию банковских карт».

Подобный проект по развитию «безналичных» платежей уже был реализован Сбербанком ранее в городе Калаче-на-Дону и показал свою эффективность. В будущем, в зависимости от потребностей населения или бизнеса, планируется тиражировать этот опыт в других городах Волгоградской области.



