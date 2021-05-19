Расследования

В Волгограде еще один фигурант громкого дела лже-инвалидов предстанет перед судом

Расследования 19.05.2021 16:35
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19.05.2021 16:35


Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве за оформление инвалидности в отношении еще одного фигуранта. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, перед судом предстанет бывший документовед бюро медико-социальной экспертизы №31 ФКУ ГБ МСЭ по Волгоградской области. Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.291.1 УК РФ (11 эпизодов - посредничество во взяточничестве с использованием своего служебного положения), ч.3 ст.159 УК РФ (10 эпизодов - мошенничество с использованием своего служебного положения), п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ (2 эпизода - посредничество во взяточничестве в крупном размере).
По версии следствия, в период с октября 2019 года по апрель 2020 года обвиняемая получала от граждан денежные средства и передавала их сотруднику ФКУ «ГБ МСЭ по Волгоградской области Минтруда России» для дальнейшей передачи в качестве взяток должностным лицам указанной медицинской организации. Деньги предназначались за оформление и продление фиктивной инвалидности, суммы варьировались от 70 до 210 тыс. рублей. Всего таким способом женщина получила от 17 человек  более 1 млн 200 тысяч рублей, часть из которых присвоила. Вину в содеянном женщина полностью признала, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ОЭБ и ПК УМВД России по Волгограду.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области. Уголовные дела в отношении остальных 15 фигурантов (взяткополучатели, взяткодатели и посредники) находятся на стадии расследования, 9 уголовных дел в отношении взяткодателей - на  рассмотрении в суде.



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