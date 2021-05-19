Экономика

«Волгоградэнергосбыт»: популярность онлайн-оплаты за электроэнергию выросла в 2 раза

Экономика 19.05.2021 10:07
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19.05.2021 10:07


Объем оплаты на главной странице сайта, в личном кабинете и в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыт» вырос практически вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
В компании объясняют это тем, что потребители по достоинству оценили преимущества оплаты электроэнергии через онлайн-сервисы «Волгоградэнергосбыт». Это отсутствие комиссии и быстрота выполнения платежа. Не нужно никуда ходить, стоять в очередях и тратить время на ожидание – достаточно найти 1-2 минуты свободного времени.
Способы оплаты онлайн достаточно просты даже для тех, кто не проводит в интернете основную часть времени, например, людей пенсионного возраста. 
«Многие из наших пожилых клиентов давно «сидят» в «Одноклассниках», – отмечают в пресс-службе. – И когда они начинают  платить через наш сайт или приложение, с удивлением отмечают, что это не сложнее,  чем  загрузить или перепостить фото или видео в их любимой социальной сети. Фактически,и бумажные квитанции уже не нужны – можно отказаться от их получения, а вся документация по расчетам с «Волгоградэнергосбытом» будет сохраняться в личном кабинете».
«Волгоградэнергосбыт» рекомендует: если вы еще не пробовали сервисы онлайн-оплаты за электроэнергию,  зарегистрируйтесь в Личном кабинете на сайте или скачайте приложение – вы сможете совершать платежи, контролировать состояние лицевого счета, передавать показания, направлять  документы ирешать другие вопросы со специалистами компании.
Способы онлайн-оплаты электроэнергии без комиссии
– Оплата без регистрации на сайте компании:
Доступен на главной странице официального сайта компании. Клиентам достаточно внести данные своего лицевого счета и сумму оплаты, чек об оплате придёт на указанную почту.
–  Оплата в Личном кабинете на сайте компании: 
В этом случае потребуется зарегистрироваться в Личном кабинете. Регистрация стандартна, как и на любом другом сайте. Кроме того, в своем Личном кабинете на сайте компании абонент может передать показания счетчика, направить документы и заявления, получить консультации специалистов и т.д.
– Оплата в мобильном приложении:
Удобен для оплаты с мобильных устройств в один клик, особенно при использовании таких сервисов как GooglePay и ApplePay. 

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