Экология

«Луковицы поднялись»: чиновники объяснились за распаханное поле с тюльпанами в Волгоградской области

Экология 19.05.2021 07:51
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19.05.2021 07:51


Факты уничтожения степных тюльпанов при распашке участка в Ленинском районе Волгоградской области не зафиксированы. Так, сообщает ИА «Высота 102», прокомментировали в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области взволновавшую жителей Ленинского района историю. «Участок, указанный в обращении, расположенный  в Ленинском районе Волгоградской области за границами особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, был предоставлен в аренду районной администрацией. Как выяснилось в ходе осмотра участка, действительно, в указанном месте в базе данных редких растений Волгоградского регионального ботанического сада есть указания на популяцию тюльпана Геснера (другое название - Шренка, при. ред. ИА "Высота 102"), находящуюся примерно в 1 км  на целинном участке степи», - пояснили в ведомстве. Вероятнее всего, делают вывод экологи, это одна и та же популяция. «В результате расширения границ уже имеющейся распашки были обработаны участки степи вдоль дороги, на которых ранее произрастал тюльпан Геснера. Во время холодов луковицы, как правило, опускаются глубже в землю. Распашка  участка спровоцировала поднятие луковиц ближе к поверхности, что привело к их массовому цветению», - прокомментировали в администрации Волгоградской области.
Напомним, в редакцию ИА «Высота 102» местные жители прислали фото распаханной земли на подъезде к Ленинску с маленькими островками красных тюльпанов. По словам жителей региона, раньше эта территория была усыпана красивыми степными тюльпанами. Однако после распашки количество распустившихся весенних цветов значительно уменьшилось. 

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