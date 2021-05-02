Общество

В Волгоградской области вспахали поле с краснокнижными тюльпанами

Общество 02.05.2021 17:04
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02.05.2021 17:04


В Ленинском районе вспахали степь, где раньше росли краснокнижные тюльпаны. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, печальную картину можно наблюдать по пути в Ленинск. 

В районе 53 километра трассы на черной пашне остались островки дивной красоты цветов, которыми раньше  была усыпана вся степь. Жители Ленинского района рассказали, что на этом месте  располагались земли сельскохозяйственного назначения. 

Здесь обычно пасли домашний скот. Сейчас эту территорию распахали, видимо, для посева. На пашне установлен щит с названием компании – «Кухмастер». 
Предприятие с одноименным названием располагается в селе Заплавном Ленинского района. 

Связаться с представителями компаниями по указанным в открытых источниках телефонам не удалось. Редакция ИА «Высота 102» готова опубликовать комментарий руководства предприятия (телефон редакции 8-937-55-66-102). 

Напомним, тюльпаны Шренка занесены в Красную книгу Волгоградской области. На территории региона площади произрастания этих весенних цветов, которые появляются  с конца апреля по конец мая, неуклонно сокращаются. Их категорически запрещено срывать, выкапывать луковицы и продавать.

Но многие не могут устоять перед искушением набирать букеты этих ярких цветов. Однако они быстро вянут в вазах и «отказываются» расти на окультуренной человеком земле. 

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