В Волгоградской области вспахали поле с краснокнижными тюльпанами





В Ленинском районе вспахали степь, где раньше росли краснокнижные тюльпаны. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, печальную картину можно наблюдать по пути в Ленинск.





В районе 53 километра трассы на черной пашне остались островки дивной красоты цветов, которыми раньше была усыпана вся степь. Жители Ленинского района рассказали, что на этом месте располагались земли сельскохозяйственного назначения.





Здесь обычно пасли домашний скот. Сейчас эту территорию распахали, видимо, для посева. На пашне установлен щит с названием компании – «Кухмастер».