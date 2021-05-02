В Волгоградской области вспахали поле с краснокнижными тюльпанами

Общество 02.05.2021 17:04
0
02.05.2021 17:04
В Ленинском районе вспахали степь, где раньше росли краснокнижные тюльпаны. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, печальную картину можно наблюдать по пути в Ленинск.
В районе 53 километра трассы на черной пашне остались островки дивной красоты цветов, которыми раньше была усыпана вся степь. Жители Ленинского района рассказали, что на этом месте располагались земли сельскохозяйственного назначения.
Здесь обычно пасли домашний скот. Сейчас эту территорию распахали, видимо, для посева. На пашне установлен щит с названием компании – «Кухмастер».
Предприятие с одноименным названием располагается в селе Заплавном Ленинского района.
Связаться с представителями компаниями по указанным в открытых источниках телефонам не удалось. Редакция ИА «Высота 102» готова опубликовать комментарий руководства предприятия (телефон редакции 8-937-55-66-102).
Напомним, тюльпаны Шренка занесены в Красную книгу Волгоградской области. На территории региона площади произрастания этих весенних цветов, которые появляются с конца апреля по конец мая, неуклонно сокращаются. Их категорически запрещено срывать, выкапывать луковицы и продавать.
Но многие не могут устоять перед искушением набирать букеты этих ярких цветов. Однако они быстро вянут в вазах и «отказываются» расти на окультуренной человеком земле.
Реклама
Волгоградцы забрали в свои дома частицы Благодатного огня из Иерусалима02.05.2021 19:20
Общество 02.05.2021 19:20
Первую репетицию парада в Волгограде отменили из-за траура02.05.2021 18:44
Общество 02.05.2021 18:44
В Волгоградской области от COVID-19 скончалась 27-летняя девушка02.05.2021 15:09
Общество 02.05.2021 15:09
Волгоградские единороссы проверят причастность члена партии к издевательствам над собакой02.05.2021 13:28
Общество 02.05.2021 13:28
Работа, дача и Таиланд: волгоградцы рассказали о планах на майские и летние каникулы02.05.2021 11:40
Общество 02.05.2021 11:40
Православные христиане Волгоградской области встречают Пасху02.05.2021 01:19
Общество 02.05.2021 01:19
Митрополит Волгоградский и Камышинский поздравил верующих с наступающей Пасхой01.05.2021 18:57
Общество 01.05.2021 18:57
Делу — время, пробке — час: волгоградцы взмолились о новой дороге через пойму01.05.2021 16:59
Общество 01.05.2021 16:59
В Волгоградской области коронавирус убил пять человек01.05.2021 16:41
Общество 01.05.2021 16:41
Долой куртки: волгоградцы наслаждаются майским теплом01.05.2021 14:04
Общество 01.05.2021 14:04
Около кладбищ в Волгограде ограничат движение01.05.2021 11:06
Общество 01.05.2021 11:06
В Волгограде изменили формат празднования Первомая из-за гибели волгоградских детей на Ставрополье01.05.2021 10:34
Общество 01.05.2021 10:34
Семьи погибших и пострадавших в Ставрополье девочек выезжают из Волгограда на место трагедии30.04.2021 22:42
Общество 30.04.2021 22:42
21-километровая пробка испортила праздничное настроение волгоградцев30.04.2021 20:24
Общество 30.04.2021 20:24
График работы волгоградских больниц и поликлиник в майские праздники30.04.2021 16:57
Общество 30.04.2021 16:57
Реклама