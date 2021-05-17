Происшествия 17.05.2021 12:00
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17.05.2021 12:00
Лишение водительских прав на полтора года с конфискацией устройства грозит 24-летнему жителю Волгограда за незаконную установку спецсигналов на "ВАЗ-2115". Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по Волгограду, автомобиль нарушителя был остановлен сотрудниками отдельного батальона ДПС в ходе несения службы. Отечественная легковушка была оборудована устройством для подачи специального светового сигнала без соответствующего разрешения, а светопропускаемость стекол не соответствовала требованиям технического регламента.
На водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством с тонированными стеклами, а также возбуждено дело об административном правонарушении за управление автомобилем, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи спецсигналов.
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