Происшествия

Как VIP-персона: волгоградец установил спецсигналы на свою легковушку (ВИДЕО)

Происшествия 17.05.2021 12:00
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17.05.2021 12:00




Лишение водительских прав на полтора года с конфискацией устройства грозит 24-летнему жителю Волгограда за незаконную установку спецсигналов на "ВАЗ-2115". Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по Волгограду, автомобиль нарушителя был остановлен сотрудниками отдельного батальона ДПС в ходе несения службы. Отечественная легковушка была оборудована устройством для подачи специального светового сигнала без соответствующего разрешения, а светопропускаемость стекол не соответствовала требованиям технического регламента.
На водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством с тонированными стеклами, а также возбуждено дело об административном правонарушении за управление автомобилем, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи спецсигналов. 

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