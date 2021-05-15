Под Волгоградом сторож причала спас упавшую в реку школьницу





Несчастный случай со счастливым концом произошел накануне в рабочем поселке Светлый Яр Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, с переохлаждением в больницу была доставлена 13-летняя школьница. Подростку оказали необходимую медицинскую помощь.

Установлено, что шестиклассница по собственной неосторожности упала в Волгу. ЧП произошло на набережной Светлого Яра. Попавшую в беду девочку увидел сторож причала маломерных судов и вытащил ее из воды.



