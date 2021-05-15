Под Волгоградом сторож причала спас упавшую в реку школьницу

Происшествия 15.05.2021 15:19
0
15.05.2021 15:19
Несчастный случай со счастливым концом произошел накануне в рабочем поселке Светлый Яр Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, с переохлаждением в больницу была доставлена 13-летняя школьница. Подростку оказали необходимую медицинскую помощь.
Установлено, что шестиклассница по собственной неосторожности упала в Волгу. ЧП произошло на набережной Светлого Яра. Попавшую в беду девочку увидел сторож причала маломерных судов и вытащил ее из воды.
Реклама
Два человека пострадали в ДТП с «перевертышем» в центре Волгограда15.05.2021 17:38
Происшествия 15.05.2021 17:38
В Волгограде пассажир с пистолетом пытался остановить автобус15.05.2021 12:44
Происшествия 15.05.2021 12:44
Трехмесячный ребенок пострадал в перевернувшемся авто под Волгоградом15.05.2021 10:09
Происшествия 15.05.2021 10:09
Силовики нагрянули в тепличные города под Волгоградом15.05.2021 09:51
Происшествия 15.05.2021 09:51
Под Волгоградом дотла сгорела двухэтажная дача15.05.2021 09:17
Происшествия 15.05.2021 09:17
Спасался от удара: водитель иномарки сбил двух пешеходов в Волгограде14.05.2021 10:23
Происшествия 14.05.2021 10:23
Под Волгоградом пьяный водитель врезался в квадроцикл с 11-летним ребенком14.05.2021 09:55
Происшествия 14.05.2021 09:55
Водитель "Audi Q7" протаранил дерево, забор и три иномарки в Волгограде13.05.2021 16:13
Происшествия 13.05.2021 16:13
В Волгоградской области в «Путину» рыбу изымают килограммами13.05.2021 15:41
Происшествия 13.05.2021 15:41
Волгоградцу выстрелили в лицо из газового пистолета в очереди на автомойку13.05.2021 14:07
Происшествия 13.05.2021 14:07
Неблагодарный волгоградец выкрал щенков у заводчицы13.05.2021 12:57
Происшествия 13.05.2021 12:57
Выгорел полностью: сельчанин едва не погиб при пожаре в Волгоградской области13.05.2021 09:46
Происшествия 13.05.2021 09:46
Смертельный "паровозик": два человека погибли в массовом ДТП в Волгограде13.05.2021 09:28
Происшествия 13.05.2021 09:28
В центре Волгограда провалился асфальт (ВИДЕО)13.05.2021 09:11
Происшествия 13.05.2021 09:11
В районной больнице Волгоградской области умерли два сотрудника за одну неделю12.05.2021 16:31
Происшествия 12.05.2021 16:31
Реклама