Федерация гандбола России объявила о старте продаж билетов на матч Суперкубка России по гандболу среди мужских команд. Игра за трофей между московским ЦСКА и «Зенитом» из Санкт-Петербурга пройдет на «Динамо Арене» 23 августа.
Эта встреча в Волгограде, которая начнется в 17-30 ч., откроет сезон 25/26 в отечественном гандболе. Билеты на игру можно приобрести на сайте kassir.ru. Стоимость билетов от 200 до 500 рублей.
Отметим, «Зенит» является действующим чемпионом страны, а ЦСКА выиграл Кубок России в минувшем розыгрыше, обыграв в финале как раз соперника из Северной столицы. При этом в матче за Суперкубок России красно-синие и сине-бело-голубые встретятся впервые в истории.