Общество

«Не там ищете поводы для «горячих» статей»: волгоградцы оценили состояние Сквера строителей

Общество 13.08.2025 18:50
0
13.08.2025 18:50


В центре Волгограда без малого два года назад после обновления состоялось открытие сквера Строителей (ранее Сурский сквер, – Прим.ред). Событие привлекло тогда внимание многих горожан, которые помнят эту территорию еще в окружении торговых ларьков, со вздутым асфальтом на дорожках и сорняками. За два года заметно помолодевший сквер стал любимым местом отдыха волгоградцев. Здесь по вечерам гуляют жители окрестных домов, любят коротать время горожане, ожидающие детей с занятий в ДЮЦе.  

Каким видят сквер Строителей спустя два года жители Волгограда, сегодня спросили у прохожих корреспонденты ИА «Высота 102». 


– Сквер хорошо выглядит. Может быть, деревья еще низкие. Как подрастут – будет вообще отлично. И прогулочные дорожки есть вместе с лавочками, и детям есть где поиграться. Я считаю, что место выглядит нормально, – любезно поделилась мнением спешившая по делам пенсионерка. 


– По мне, нормальное место. По сравнению с отдельными видами Волгограда, здесь даже хорошо, – рассказала волгоградка, гулявшая с ребенком в сквере. 


– Здесь все хорошо. Не там ищете поводы для горячих статей, – с ходу отвечает одна из прохожих нашему корреспонденту. – В центре города проблем вы не увидите. 

Однако, с последним утверждением, как выяснилось, есть кому спорить. Накануне двухлетия сквера Строителей в Сети стали распространять негативную информацию о прогулочной зоне. В частности, одно из региональных СМИ опубликовало видео, убеждая читателей в упадке детской площадки на территории сквера. За кадром звучал голос женщины.

Ситуацию прокомментировал член ОП Волгоградской области Сергей Жуков. Интересно, что в авторе видео он узнал бывшего директора Горсада. 

– Ну что, друзья, у нас в Волгограде снова «борцы за правду» вышли в эфир. На этот раз некая гражданка в режиме «инкогнито» сняла видео про «разрушающийся» сквер Строителей. Видео, естественно, разлетелось по соцсетям и даже в СМИ. Все по классике: крупные планы облупленной краски, «веревочка лохматится»,  комментарии про «ужас-ужас» дети в опасности, губернатор виноват по любому... Я, как человек, который в этом сквере регулярно бывает, скажу: да, кое-где бордюр треснул, пара элементов детской площадки износилась. Но это некритично. Площадка – рабочая, дети там каждый день играют, крики, смех, жизнь кипит: бабушки и парочки на лавочках тусуют. И вот парадокс — еще несколько лет назад там вообще никто не гулял. Это была заброшка и граждане требовали «дайте нам тут благоустройство». Нате. Но вот опять что-то не так.


– Но самое интересное началось, когда я включил звук. Голос – знакомый. Очень знакомый, – продолжает Жуков , комментируя заявления об упадке сквера Строителей. – И тут пазл сложился: с большой вероятностью, наша «таинственная гражданка» – это бывшая директор Горсада. Того самого Горсада, который при ее руководстве пришел в полную негодность. Именно при ней там появились те самые унылые аттракционы, за которые брали адские деньги. Причем волгоградцы жаловались не раз: даже чтобы покататься с маленьким ребенком, родителям приходилось покупать отдельный билет по цене, как будто это Диснейленд, а не ржавая карусель. Смешно, конечно, если бы не было так печально с нашими «активистами» и СМИ, которые на их «правдорубии» хайпуют и делают себе трафик. Кстати, дама эта меня заблокировала в ВК за неудобные для нее комментарии.  

<


Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.08.2025 19:42
Общество 13.08.2025 19:42
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 16:35
Общество 13.08.2025 16:35
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 16:14
Общество 13.08.2025 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 13:26
Общество 13.08.2025 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 13:16
Общество 13.08.2025 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 11:56
Общество 13.08.2025 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 10:41
Общество 13.08.2025 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.08.2025 10:13
Общество 13.08.2025 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 09:32
Общество 13.08.2025 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 09:15
Общество 13.08.2025 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 08:55
Общество 13.08.2025 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 07:11
Общество 13.08.2025 07:11
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 05:50
Общество 13.08.2025 05:50
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 05:26
Общество 13.08.2025 05:26
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 02:12
Общество 13.08.2025 02:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:10
92-й и 95-й бензин снова подорожал на волгоградских АЗССмотреть фотографии
19:42
Редкую двойную радугу запечатлели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:21
Волгоградский футболист Расул Биджилов подписал контракт с «Ротором-2»Смотреть фотографии
18:50
«Не там ищете поводы для «горячих» статей»: волгоградцы оценили состояние Сквера строителейСмотреть фотографии
18:08
Стартовала продажа билетов на матч Суперкубка РФ по гандболу в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:45
«Скончался на месте»: один человек погиб в лобовом столкновении грузовиков в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:39
Легенда «Ротора» Владимир Нидергаус 13 августа отмечает 58-летие Смотреть фотографии
16:35
Роскомнадзор признал блокировку звонков через WhatsApp* и TelegramСмотреть фотографии
16:14
«У нас не заржавеет»: Бочаров заявил, что регион станет столицей нержавеющих сталейСмотреть фотографии
15:40
Пробка и что-то течёт: два грузовика столкнулись на Третьей продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:24
«Вон там газ идет!»: в Волжском пробили газовую трубу рядом с домамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
Маршрут впечатлений: T2 собрала сотни идей для путешествийСмотреть фотографии
15:17
Две волгоградки попали в десятки лучших на чемпионате РФ по тяжелой атлетикеСмотреть фотографии
14:37
Руководству лагеря им. Гули Королевой запретили скрывать от волгоградцев ЧП с их детьмиСмотреть фотографии
14:20
Самолет до Антальи приземлился в Волгограде из-за отказа системы IRSСмотреть фотографии
13:26
На юге Волгограда начался ремонт Второй продольнойСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде вопрос транспортной доступности ЖК «Колизей» отложили до 2026 годаСмотреть фотографии
13:18
Андрей Бочаров презентовал продукцию волгоградских заводов руководству «Газпрома»Смотреть фотографии
13:16
Сирены тревоги услышали днем 13 августа жители ВолгоградаСмотреть фотографии
12:33
С 1 сентября в России зарплату будут считать по-новому: что изменится для волгоградцевСмотреть фотографии
11:57
Дело о миллиардном состоянии судьи из Адыгеи Трахова передано в Волжский горсудСмотреть фотографии
11:56
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу об очередном ЧП с ребенком в детском лагереСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцы могут сэкономить на электроэнергии несколько тысяч рублей в годСмотреть фотографии
10:34
«Паники не было»: волгоградцы рассказали о неспокойной ночи из-за падения БПЛАСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде из-за обрыва контактного провода встало движение на пр. ЛенинаСмотреть фотографии
10:31
Асфальтовому заводу вменили 50 млн рублей ущерба за горы мусора под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:23
Мать с двумя детьми пострадали в перевернувшемся авто под ВолгоградкомСмотреть фотографии
10:13
Минцифры проработает автоматическое получение льгот ветеранами СВОСмотреть фотографии
09:55
С улиц Волжского вывезут почти 6 тыс. кубометров строительного мусораСмотреть фотографии
09:32
Под Волгоградом суд взыскал с автора оскорбительных смс 23 тыс. рублейСмотреть фотографии
 