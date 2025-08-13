



В центре Волгограда без малого два года назад после обновления состоялось открытие сквера Строителей (ранее Сурский сквер, – Прим.ред). Событие привлекло тогда внимание многих горожан, которые помнят эту территорию еще в окружении торговых ларьков, со вздутым асфальтом на дорожках и сорняками. За два года заметно помолодевший сквер стал любимым местом отдыха волгоградцев. Здесь по вечерам гуляют жители окрестных домов, любят коротать время горожане, ожидающие детей с занятий в ДЮЦе.

Каким видят сквер Строителей спустя два года жители Волгограда, сегодня спросили у прохожих корреспонденты ИА «Высота 102».





– Сквер хорошо выглядит. Может быть, деревья еще низкие. Как подрастут – будет вообще отлично. И прогулочные дорожки есть вместе с лавочками, и детям есть где поиграться. Я считаю, что место выглядит нормально, – любезно поделилась мнением спешившая по делам пенсионерка.





– По мне, нормальное место. По сравнению с отдельными видами Волгограда, здесь даже хорошо, – рассказала волгоградка, гулявшая с ребенком в сквере.





– Здесь все хорошо. Не там ищете поводы для горячих статей, – с ходу отвечает одна из прохожих нашему корреспонденту. – В центре города проблем вы не увидите.

Однако, с последним утверждением, как выяснилось, есть кому спорить. Накануне двухлетия сквера Строителей в Сети стали распространять негативную информацию о прогулочной зоне. В частности, одно из региональных СМИ опубликовало видео, убеждая читателей в упадке детской площадки на территории сквера. За кадром звучал голос женщины.

Ситуацию прокомментировал член ОП Волгоградской области Сергей Жуков. Интересно, что в авторе видео он узнал бывшего директора Горсада.

– Ну что, друзья, у нас в Волгограде снова «борцы за правду» вышли в эфир. На этот раз некая гражданка в режиме «инкогнито» сняла видео про «разрушающийся» сквер Строителей. Видео, естественно, разлетелось по соцсетям и даже в СМИ. Все по классике: крупные планы облупленной краски, «веревочка лохматится», комментарии про «ужас-ужас» дети в опасности, губернатор виноват по любому... Я, как человек, который в этом сквере регулярно бывает, скажу: да, кое-где бордюр треснул, пара элементов детской площадки износилась. Но это некритично. Площадка – рабочая, дети там каждый день играют, крики, смех, жизнь кипит: бабушки и парочки на лавочках тусуют. И вот парадокс — еще несколько лет назад там вообще никто не гулял. Это была заброшка и граждане требовали «дайте нам тут благоустройство». Нате. Но вот опять что-то не так.





– Но самое интересное началось, когда я включил звук. Голос – знакомый. Очень знакомый, – продолжает Жуков , комментируя заявления об упадке сквера Строителей. – И тут пазл сложился: с большой вероятностью, наша «таинственная гражданка» – это бывшая директор Горсада. Того самого Горсада, который при ее руководстве пришел в полную негодность. Именно при ней там появились те самые унылые аттракционы, за которые брали адские деньги. Причем волгоградцы жаловались не раз: даже чтобы покататься с маленьким ребенком, родителям приходилось покупать отдельный билет по цене, как будто это Диснейленд, а не ржавая карусель. Смешно, конечно, если бы не было так печально с нашими «активистами» и СМИ, которые на их «правдорубии» хайпуют и делают себе трафик. Кстати, дама эта меня заблокировала в ВК за неудобные для нее комментарии.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»