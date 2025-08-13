19-летний полузащитник Расул Биджилов сегодня, 13 августа, подписал профессиональный контракт с «Ротором-2» сроком на два года, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.
Уроженец Волгограда Биджилов начинал заниматься футболом в школе местной «Олимпии» под руководством тренера Михаила Косова. Затем Расул перешел в академию ЦСКА, где выступал в ЮФЛ и в девяти матчах забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В 2024 году Биджилов стал играть за ФК «Пари НН-2» и в МФЛ в составе нижегородского клуба в 31 встрече отметился двумя мячами. В общей сложности в активе Расула Биджилова за карьеру 40 проведенных матчей, шесть голов и один результативный пас.
Фото: «Ротор» молодежный /vk.com