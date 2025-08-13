Спорт

Волгоградский футболист Расул Биджилов подписал контракт с «Ротором-2»

Спорт 13.08.2025 19:21
0
13.08.2025 19:21


19-летний полузащитник Расул Биджилов сегодня, 13 августа, подписал профессиональный контракт с «Ротором-2» сроком на два года, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба. 

Уроженец Волгограда Биджилов начинал заниматься футболом в школе местной «Олимпии» под руководством тренера Михаила Косова. Затем Расул перешел в академию ЦСКА, где выступал в ЮФЛ и в девяти матчах забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В 2024 году Биджилов стал играть за ФК «Пари НН-2» и в МФЛ в составе нижегородского клуба в 31 встрече отметился двумя мячами. В общей сложности в активе Расула Биджилова за карьеру 40 проведенных матчей, шесть голов и один результативный пас.

Фото: «Ротор» молодежный /vk.com 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
13.08.2025 18:08
Спорт 13.08.2025 18:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2025 16:39
Спорт 13.08.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2025 15:17
Спорт 13.08.2025 15:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.08.2025 11:45
Спорт 12.08.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.08.2025 07:55
Спорт 12.08.2025 07:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.08.2025 11:58
Спорт 11.08.2025 11:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2025 21:10
Спорт 10.08.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2025 20:28
Спорт 10.08.2025 20:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2025 19:58
Спорт 10.08.2025 19:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2025 19:25
Спорт 10.08.2025 19:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2025 18:29
Спорт 10.08.2025 18:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2025 10:06
Спорт 10.08.2025 10:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.08.2025 21:36
Спорт 09.08.2025 21:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.08.2025 18:25
Спорт 09.08.2025 18:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.08.2025 17:22
Спорт 09.08.2025 17:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:10
92-й и 95-й бензин снова подорожал на волгоградских АЗССмотреть фотографии
19:42
Редкую двойную радугу запечатлели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:21
Волгоградский футболист Расул Биджилов подписал контракт с «Ротором-2»Смотреть фотографии
18:50
«Не там ищете поводы для «горячих» статей»: волгоградцы оценили состояние Сквера строителейСмотреть фотографии
18:08
Стартовала продажа билетов на матч Суперкубка РФ по гандболу в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:45
«Скончался на месте»: один человек погиб в лобовом столкновении грузовиков в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:39
Легенда «Ротора» Владимир Нидергаус 13 августа отмечает 58-летие Смотреть фотографии
16:35
Роскомнадзор признал блокировку звонков через WhatsApp* и TelegramСмотреть фотографии
16:14
«У нас не заржавеет»: Бочаров заявил, что регион станет столицей нержавеющих сталейСмотреть фотографии
15:40
Пробка и что-то течёт: два грузовика столкнулись на Третьей продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:24
«Вон там газ идет!»: в Волжском пробили газовую трубу рядом с домамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
Маршрут впечатлений: T2 собрала сотни идей для путешествийСмотреть фотографии
15:17
Две волгоградки попали в десятки лучших на чемпионате РФ по тяжелой атлетикеСмотреть фотографии
14:37
Руководству лагеря им. Гули Королевой запретили скрывать от волгоградцев ЧП с их детьмиСмотреть фотографии
14:20
Самолет до Антальи приземлился в Волгограде из-за отказа системы IRSСмотреть фотографии
13:26
На юге Волгограда начался ремонт Второй продольнойСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде вопрос транспортной доступности ЖК «Колизей» отложили до 2026 годаСмотреть фотографии
13:18
Андрей Бочаров презентовал продукцию волгоградских заводов руководству «Газпрома»Смотреть фотографии
13:16
Сирены тревоги услышали днем 13 августа жители ВолгоградаСмотреть фотографии
12:33
С 1 сентября в России зарплату будут считать по-новому: что изменится для волгоградцевСмотреть фотографии
11:57
Дело о миллиардном состоянии судьи из Адыгеи Трахова передано в Волжский горсудСмотреть фотографии
11:56
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу об очередном ЧП с ребенком в детском лагереСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцы могут сэкономить на электроэнергии несколько тысяч рублей в годСмотреть фотографии
10:34
«Паники не было»: волгоградцы рассказали о неспокойной ночи из-за падения БПЛАСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде из-за обрыва контактного провода встало движение на пр. ЛенинаСмотреть фотографии
10:31
Асфальтовому заводу вменили 50 млн рублей ущерба за горы мусора под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:23
Мать с двумя детьми пострадали в перевернувшемся авто под ВолгоградкомСмотреть фотографии
10:13
Минцифры проработает автоматическое получение льгот ветеранами СВОСмотреть фотографии
09:55
С улиц Волжского вывезут почти 6 тыс. кубометров строительного мусораСмотреть фотографии
09:32
Под Волгоградом суд взыскал с автора оскорбительных смс 23 тыс. рублейСмотреть фотографии
 