









Участники праймериз «Единой России» должны по максимуму использовать время до начала голосования для агитации и доказать, что они пользуются авторитетом и уважением жителей. Так, сообщает ИА «Высота 102», считает секретарь регионального отделения «ЕР» Сергей Горняков. На сегодняшней пресс-конференции с участием Александра Чечурова, руководителя регионального исполкома отделения партии и Николая Семисотова, который присутствовал в статусе уполномоченного центрального исполкома «ЕР» по Волгоградской области, Сергей Горняков напомнил, что сегодня – последний день до окончания подачи заявлений на предварительное голосование, а от тех, кто уже завтра выйдет на старт и приступит к агитации, он ожидает активной работы с населением. «Пришло время действий и надо работать в режиме 24/7 – встречаться с людьми во дворах, общаться с ними в соцсетях. Вы должны быть как прапорщики, которые держат знамя над головой , за которым идут люди», - сказал секретарь реготделения «Единой России», обращаясь к участникам предварительного голосования. По мнению Сергея Горнякова, нелегко придется как и действующим депутатам Госдумы, которым придется отчитываться о своей пятилетней работе в российском парламенте, так и новичкам, которых он предостерег от дачи пустых обещаний.

Секретарь регионального отделения также напомнил, что "Единая Россия" является единственной российской партией, применяющей процедуру предварительного голосования. В 2021 году в Волгоградской области предварительное голосование проходит в рамках первой модели, подразумевающей участие в голосовании всех избирателей, а не только членов партии. Он также заметил, что для всех кандидатов предоставляются максимальные возможности для самореализации. При этом процедура предварительного голосования намного проще и демократичней основных выборов, на нее не распространяется часть ограничений.

На момент проведения пресс-конференции на участие в предварительном голосовании было подано 196 заявлений от 172 человек. Такая разница объясняется тем, что некоторые участники подавали заявления по одномандатным округам и по региональному списку одновременно. 108 заявлений подали «списочники», 88 – «одномандатники». При этом в приеме 32 заявлений было отказано. Сергей Горняков объяснил это тем, что некоторые кандидаты сами забирали заявления, у некоторых не приняли по причине неполного пакета документа, а кое-кто не попал на заветное голосование из-за судимости. Среди участников праймериз больше мужчин – 111 человек, 61 человек – это представительницы слабого пола.

Сергей Горняков подчеркнул, что участники предварительного голосования должны мобилизовать свой электорат и использовать по максимуму возможности для повышения узнаваемости. Например, появление портретов участников праймериз в муниципальных и государственных учреждениях, которое удивило некоторых жителей, он объяснил это работой участников именно в этом направлении, подчеркнув, что это не запрещено положением партии. При этом на кандидатов упадут еще заботы по мобилизации своих избирателей во время самого голосования, которое состоится 30 мая. Ведь счетные участки откроются далеко не на всех муниципальных территориях. Так, будут работать 297 счетных комиссий, что составляет только около 20% от всех избирательных участков в регионе.

Итоги голосования будут подведены 1 июня. А список кандидатов в депутаты Госдумы будет утвержден на съезде «Единой России», который состоится в июне 2021 года.



