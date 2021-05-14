Экономика

На ВТЗ российские парламентарии обсудили законодательные инициативы в области экономики и экологии

Экономика 14.05.2021 14:30
0
14.05.2021 14:30


На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), в рамках работы XXXIV Конференции Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА) прошли заседания комитетов ЮРПАпо экономической политике, промышленности и внешнеэкономическим связям, а также по аграрным вопросам и природопользованию.
Парламентарии обсудили законодательные инициативы по совершенствованию нормативной базы, реализация которых будет способствовать социально–экономическому развитию, защите прав и интересов жителей Южного федерального округа (ЮФО), сообщили ИА «Высота 102» на предприятии. 
ВТЗ организовал визит участников конференции на основные производственные и экологические объекты предприятия. Парламентарии ознакомились с производством горячекатаных бесшовных труб в трубопрокатном цехе №3 и сварных труб большого диаметра в трубоэлектросварочном цехе.Гости также посетили современный природоохранный объект — полигон захоронения отходов производства и потребления, а также административно-лабораторный комплекс ECO HOUSE ТМК, где размещается экологическая служба завода.
«Волжский трубный завод активно участвует в региональных государственных программах и является эффективной площадкой для диалога властных органов, промышленности и представителей общественности по самому широкому кругу тем, в том числе в сфере охраны окружающей среды. ТМК и ВТЗ открыты для сотрудничества, готовы представить партнерам передовые практики в области промышленности и экологии, а также обсуждать актуальные вопросы по совершенствованию нормативно-правовой базы», — подчеркнул управляющий директор Волжского трубного завода Сергей Четвериков.
ЮРПА была образована 20 лет назад. В настоящее время в ее состав входят законодательные собрания восьми регионов ЮФО — Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского края, республик Калмыкия, Адыгея, Крым и города Севастополя, а также пять ассоциированных членов: Дума Ставропольского края, Народное Собрание Республики Ингушетия, Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики, Парламент Республики Северная Осетия-Алания, Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия.В Волгограде конференция ЮРПА проходит в шестой раз, ее организатором выступает Волгоградская областная Дума.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Экономика
14.05.2021 17:28
Экономика 14.05.2021 17:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.05.2021 16:54
Экономика 14.05.2021 16:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.05.2021 15:17
Экономика 14.05.2021 15:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.05.2021 13:24
Экономика 14.05.2021 13:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.05.2021 12:11
Экономика 14.05.2021 12:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.05.2021 11:34
Экономика 14.05.2021 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.05.2021 11:05
Экономика 14.05.2021 11:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.05.2021 09:18
Экономика 14.05.2021 09:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.05.2021 08:10
Экономика 14.05.2021 08:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.05.2021 21:32
Экономика 13.05.2021 21:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.05.2021 20:00
Экономика 13.05.2021 20:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.05.2021 16:21
Экономика 13.05.2021 16:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.05.2021 12:56
Экономика 13.05.2021 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.05.2021 09:24
Экономика 13.05.2021 09:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.05.2021 16:02
Экономика 12.05.2021 16:02
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:12
Главный единоросс Волгоградской области сравнил участников праймериз с прапорщикамиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:44
В Волгограде памятники истории и культуры окружила рекламаСмотреть фотографии
17:28
В первом квартале 2021 года «Росгосстрах» увеличил сборы страховой премии на 5,5%Смотреть фотографии
16:39
Сотрудник локомотивного депо в Волгограде пострадал на испытаниях тепловозаСмотреть фотографии
15:28
В центре Волгограда обновят дорогу впервые за 20 летСмотреть фотографии
15:09
Студентам в Волгоградской области увеличат именные стипендииСмотреть фотографии
14:37
В Волгограде группа экс-руководителей завода "Красный Октябрь" осуждена за хищение 8,5 млрд рублейСмотреть фотографии
14:30
На ВТЗ российские парламентарии обсудили законодательные инициативы в области экономики и экологииСмотреть фотографии
13:47
В России – растет, в Волгоградской области – снижается: новые данные о заболеваемости COVID-19Смотреть фотографии
13:24
«БКС Мир инвестиций»: новичкам на фондовом рынке поможет автоследование за экспертамиСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде ищут очевидцев кровавой аварии напротив моргаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:57
Фермера в Волгоградской области осудили за наркоогородСмотреть фотографии
11:34
Депутатам регионов Юга России показали современное производство химических продуктов на основе природного минерала бишофитСмотреть фотографии
11:34
Семье ребенка-инвалида в Волжском предоставили квартиру по иску прокуратурыСмотреть фотографии
11:05
180 дней до 180-летия: юбилейные мероприятия Сбербанка пройдут с клиентами и для клиентовСмотреть фотографии
10:53
Волгоградское УФАС нашло новые «странности» в отношениях «Метроэлектротранса» и арендодателяСмотреть фотографии
10:47
Главу района в Волгоградской области поймали на махинациях с землейСмотреть фотографии
10:23
Спасался от удара: водитель иномарки сбил двух пешеходов в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:13
В Волжском соседи спасли пенсионерку от истощенияСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде 83-летнего инвалида освободили от выплаты 130 тысяч рублей на ремонт соседямСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом пьяный водитель врезался в квадроцикл с 11-летним ребенкомСмотреть фотографии
09:18
Законы привлекательности ЖК «Волго-Дон»Смотреть фотографии
09:18
В Волгоградской области назвали самый проблемный город для поиска работыСмотреть фотографии
08:10
ПСБ открыл офис нового формата в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
21:32
В ФНС России объяснили высокие показатели по сбору налогов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:57
В Волгограде остановили «бесчинства» измотавших семью пенсионеров коллекторовСмотреть фотографии
19:00
МегаФон предложил российским пенсионерам постоянную скидку на связьСмотреть фотографии
17:46
Чтобы не было так больно: в Волгоградской области подешевели некоторые лекарстваСмотреть фотографии
17:06
«Извините и потерпите»: в селе Волгоградской области режим ЧС может продлиться до трех недельСмотреть фотографии
16:35
Депутаты Волгоградской облдумы хлопочут еще об одной обязательной прививке для детейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 