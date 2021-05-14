Экономика 14.05.2021 14:30
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14.05.2021 14:30
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), в рамках работы XXXIV Конференции Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА) прошли заседания комитетов ЮРПАпо экономической политике, промышленности и внешнеэкономическим связям, а также по аграрным вопросам и природопользованию.
Парламентарии обсудили законодательные инициативы по совершенствованию нормативной базы, реализация которых будет способствовать социально–экономическому развитию, защите прав и интересов жителей Южного федерального округа (ЮФО), сообщили ИА «Высота 102» на предприятии.
ВТЗ организовал визит участников конференции на основные производственные и экологические объекты предприятия. Парламентарии ознакомились с производством горячекатаных бесшовных труб в трубопрокатном цехе №3 и сварных труб большого диаметра в трубоэлектросварочном цехе.Гости также посетили современный природоохранный объект — полигон захоронения отходов производства и потребления, а также административно-лабораторный комплекс ECO HOUSE ТМК, где размещается экологическая служба завода.
«Волжский трубный завод активно участвует в региональных государственных программах и является эффективной площадкой для диалога властных органов, промышленности и представителей общественности по самому широкому кругу тем, в том числе в сфере охраны окружающей среды. ТМК и ВТЗ открыты для сотрудничества, готовы представить партнерам передовые практики в области промышленности и экологии, а также обсуждать актуальные вопросы по совершенствованию нормативно-правовой базы», — подчеркнул управляющий директор Волжского трубного завода Сергей Четвериков.
ЮРПА была образована 20 лет назад. В настоящее время в ее состав входят законодательные собрания восьми регионов ЮФО — Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского края, республик Калмыкия, Адыгея, Крым и города Севастополя, а также пять ассоциированных членов: Дума Ставропольского края, Народное Собрание Республики Ингушетия, Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики, Парламент Республики Северная Осетия-Алания, Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия.В Волгограде конференция ЮРПА проходит в шестой раз, ее организатором выступает Волгоградская областная Дума.
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