«БКС Мир инвестиций»: новичкам на фондовом рынке поможет автоследование за экспертами





На фоне низких ставок по вкладам россияне все чаще выбирают для сохранения и приумножения своих накоплений фондовый рынок. С начала года число таких частных инвесторов на Московской бирже превысило 11 млн человек. При этом подавляющее большинство из них не имело опыта торговли ценными бумагами.

Специально для новичков рынка брокеры разрабатывают IT-решения, которые помогают добиваться успеха в биржевой торговле даже самым неопытным инвесторам. Одно из них – автоследование, алгоритм которого позволяет копировать действия опытных трейдеров.

Идея простая, но рабочая: автоматически повторяя все сделки за успешным трейдером, новичок зарабатывает вместе с ним, не обладая глубокими знаниями рынка.

Сервисы автоследования получили популярность после кризиса 2008-2009 гг., а сегодня эту услугу предоставляют ведущие брокерские компании страны. За прошедшее десятилетие автоследование постоянно совершенствовалось, и сейчас понравившуюся инвестиционную стратегию можно подключить на технологичных маркетплейсах. Яркий пример – площадка Fintarget от БКС, одного из старейших и надежных брокеров Московской биржи.

Fintargetявляется одним из самых простых вариантов торговли на бирже для тех, кто еще не готов самостоятельно и постоянно отслеживать события на рынке, мониторить статистику, изучать отчеты и делать прогнозы.

Чтобы начать инвестировать, достаточно зарегистрироваться онлайн в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций», открыть счет и выбрать свою стратегию из предложенного набора. Стратегии могут быть самые разные, от консервативных с небольшим, но стабильным доходом, до рискованных, но потенциально сверхприбыльных. Однако даже самый консервативный сценарий зачастую оказывается выгоднее, чем вклад в банке.

Дальше срабатывает автоматика: счет клиента будет повторять все действия за опытным трейдером, к чьей стратегии тот подключился. При этом инвестор может в любой момент сменить стратегию или отключиться от автоследования и забрать свои деньги, если его что-то не устраивает. Это выгодно отличает автоследование от других финансовых решений, где инвестор может забрать средства лишь по окончании договора.

«Автоследование – хороший выбор для новичков. Это удобный инструмент, который позволяет быстро выбрать надежную стратегию вложения средств и при этом не требует управления в ручном режиме», — цитируют «Известия» руководителя департамента автоследования «БКС Мир инвестиций» Виктора Бондаровича.

Только самые надежные и доходные инвестстратегии попадают на маркетплейс. При этом они проходят многоуровневую процедуру проверки, отбор идет жестко – по статистике лишь каждая десятая стратегия из заявленных допускается на витрину. Остальные не проходят экспертизу и стресс-тесты. Не менее внимательно относятся и к рискам – клиентам попросту не позволят сделать чересчур рискованные для них инвестиции.

Иными словами, продвинутый маркетплейс Fintarget – это такая народная история в области финтеха, призванная сделать торговлю на бирже простой и доступной большинству граждан. Она с помощью цифровых технологий снимает барьеры и переводит элитарную услугу в область масс-маркета, заключают «Известия». Подобные продукты создают «эффект Uber», когда одно или несколько IT-решений кардинально меняют ситуацию, позволяют войти в рынок миллионам новых участников.

«Мы специально разрабатывали такую финтех-площадку, которая ориентирована не на узкую аудиторию профессионалов или миллионеров, а на простых людей. Тех, кто готов выйти на биржу с несколькими десятками, может быть сотнями тысяч рублей своих накоплений», – отмечает Виктор Бондарович.

По его словам, автоследование Fintarget делает первые шаги начинающих инвесторов комфортными, поскольку на маркетплейсе нет случайных авторов, риски строго регламентированы, а всё управление инвестициями происходит онлайн, буквально «в несколько кликов».























