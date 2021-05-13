



59-летний житель села Кислово в Быковском районе Волгоградской области госпитализирован после пожара, произошедшем в его доме минувшей ночью. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России, причина возгорания пока устанавливается.

Сообщение о пожаре в доме площадью 18 квадратных метров на улице Московской поступило на пульт диспетчера в 01.58. Когда пожарные расчеты 34-ой пожарно-спасательной части прибыли на место ЧП, здание было полностью охвачено огнем. Горение ликвидировали в 02.12, спустя 14 минут после вызова.