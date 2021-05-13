Происшествия 13.05.2021 09:46
0
13.05.2021 09:46
59-летний житель села Кислово в Быковском районе Волгоградской области госпитализирован после пожара, произошедшем в его доме минувшей ночью. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России, причина возгорания пока устанавливается.
Сообщение о пожаре в доме площадью 18 квадратных метров на улице Московской поступило на пульт диспетчера в 01.58. Когда пожарные расчеты 34-ой пожарно-спасательной части прибыли на место ЧП, здание было полностью охвачено огнем. Горение ликвидировали в 02.12, спустя 14 минут после вызова.
Реклама
Неблагодарный волгоградец выкрал щенков у заводчицы13.05.2021 12:57
Происшествия 13.05.2021 12:57
Смертельный "паровозик": два человека погибли в массовом ДТП в Волгограде13.05.2021 09:28
Происшествия 13.05.2021 09:28
В центре Волгограда провалился асфальт (ВИДЕО)13.05.2021 09:11
Происшествия 13.05.2021 09:11
В районной больнице Волгоградской области умерли два сотрудника за одну неделю12.05.2021 16:31
Происшествия 12.05.2021 16:31
Под Волгоградом пьяный водитель устроил ДТП с перевертышем12.05.2021 11:30
Происшествия 12.05.2021 11:30
«Газовые баллоны выносили из огня»: в Волгограде частный дом сгорел до основания (ВИДЕО)11.05.2021 12:38
Происшествия 11.05.2021 12:38
Под Волгоградом в ночном ДТП пострадали четыре человека11.05.2021 10:58
Происшествия 11.05.2021 10:58
Пьяный водитель устроил ДТП с такси в центре Волгограда10.05.2021 13:17
Происшествия 10.05.2021 13:17
В Волгограде трое мужчин погибли в сгоревшей квартире10.05.2021 09:52
Происшествия 10.05.2021 09:52
Два автомобиля в огне: на трассе Волгоград-Элиста в ДТП погибла женщина (ВИДЕО)09.05.2021 22:20
Происшествия 09.05.2021 22:20
Какой-то злой рок: женщины и дети попали в двойное ДТП под Волгоградом, есть погибший09.05.2021 19:20
Происшествия 09.05.2021 19:20
В Волгоградской области около стадиона загорелась машина во время детского футбольного матча (ВИДЕО)08.05.2021 15:26
Происшествия 08.05.2021 15:26
На московской трассе иномарка разлетелась на части после удара об столб: один погибший08.05.2021 15:08
Происшествия 08.05.2021 15:08
В Волжском сбили 4-летнего малыша на самокате08.05.2021 10:46
Происшествия 08.05.2021 10:46
В Волгограде иномарка влетела в дерево: водитель погиб08.05.2021 10:40
Происшествия 08.05.2021 10:40
Реклама