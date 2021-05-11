В майские каникулы 68 жителей Волгоградской области скончались от коронавируса

Здравоохранение 11.05.2021 15:12
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11.05.2021 15:12
За 11 дней майских каникул в Волгоградской области от коронавируса скончались 68 человек, из них семеро - за минувшие сутки. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном штабе, от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, скончались две жительницы Волгограда 60 и 92 лет, 74-летний мужчина из Волжского, двое жителей Городищенского района 66 и 57 лет, 60-летняя жительница Среднеахтубинского района. Всего от COVID-19 в регионе скончались 1175 жителей.
Новые случаи заражения были выявлены за сутки у 93 человек. Заболевания регистрируются в 10 районах Волгоградской области. Завершили лечение от коронавируса и выписались из стационаров 67 пациентов.
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