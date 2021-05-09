В Волгограде завершился всероссийский турнир по дзюдо

Самый лучший матч: болельщики захвалили волгоградский "Ротор" после проигрыша "Сочи"08.05.2021 09:50
Ушел в пике: волгоградский «Ротор» проиграл «Сочи» в жаркой битве07.05.2021 22:03
Волгоградский «Ротор» наказали рублем за болельщиков-безмасочников07.05.2021 16:45
Первый гол за восемь матчей: волгоградский «Ротор» одержал долгожданную победу в РПЛ01.05.2021 16:08
«Есть кадровые проблемы»: тренер «Ротора» оправдался после позорного проигрыша «Зениту»25.04.2021 10:03
Пробили дно: волгоградский «Ротор» сокрушительно проиграл питерскому «Зениту» - 0:624.04.2021 18:37
Волгоградский «Ротор» скатился на предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ19.04.2021 08:04
Какая боль: московское "Динамо" разгромило волгоградский "Ротор" - 3:017.04.2021 18:36
«Имеем то, что имеем»: волгоградцы отправляют «Ротор» в ФНЛ после очередного позорного проигрыша13.04.2021 08:37
Волгоградские велосипедисты преодолеют 14-часовой «Гагаринский старт»10.04.2021 16:32
Сегодня 14-часовой волгоградский веломарафон под названием «Гагаринский старт» открыли 28 участников велоклуба «Орион-Рандоннер». Как сообщает ИА «Высота 102», велосипедистам предстоит пройти маршрут «Волгоград-Знаменск-Волгоград» длиной 200 километров. Представители мероприятия также рассказали, что бревет приурочен...