



В Волгограде завершился всероссийский турнир по дзюдо, приуроченный к празднику Великой Победы. Мальчики и девочки из Волгограда, Ростова-на-Дону, Краснодара, Калмыкии, Крыма и других регионов России состязались друг с другом за право участия в европейском первенстве.

Соревнования юношеской лиги Европейского союза дзюдо проходили в легендарном Сталинграде с 7 по 8 мая 2021 года на стадионе «Динамо», где десятки юных спортсменов демонстрировали свое мастерство. Поддержать их приехали многочисленные гости, в том числе призёр Олимпийских игр Иван Нифонтов.





Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, по итогам турнира лучшей оказалась команда, представлявшая Краснодарский край. Борцы из Волгоградской области завоевали «серебро».

Президент Европейского союза дзюдо, вице-президент Российской федерации дзюдо Сергей Соловейчик высоко оценил организацию турнира в Волгограде.

«Организация отличная. Мы же для детей все делаем, и они это чувствуют. В Волгограде очень хороший уровень спортсменов, есть отличные организационные возможности. Будут предложения проводить крупные соревнования в Волгограде – федерация не откажет, а мы всегда поддержим», – сказал Сергей Соловейчик.

Организацию Всероссийского турнира взял на себя известный волгоградский предприниматель, руководитель ТД «Зерно Заволжья» Рашид Карсаков.



