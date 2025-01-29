В Волгоград возвращается легендарный турнир «Кубок Сталинграда»





В Волгоград возвращается престижный легкоатлетический турнир «Кубок Сталинграда». Как сообщает информационный партнер состязаний ИА «Высота 102», 31 января в манеже ВГАФК после пятилетней паузы соберутся ведущие спортсмены России.

– Юбилейные, 20-е по счету, соревнования в этом году посвящаются 82-летию победы советских войск в Сталинградской битве. Перед волгоградскими поклонниками легкой атлетики традиционно предстанет практически вся элита этого вида спорта. Напряжённая борьба за медали развернётся в беге на 60, 400 и 1500 метров, а также в тройном прыжке и прыжке с шестом, – рассказали организаторы. – Состязания в каждом виде пройдут как у мужчин, так и у женщин, так что в совокупности на кону 10 комплектов наград.

По прогнозам спортивных экспертов, напряжённая борьба ожидается на дистанции 1500 метров у девушек. Волгоградцы, безусловно, возлагают надежды на многократную победительницу первенств России Юлию Попову. Напомним, что Юлия взяла «бронзу» на Играх стран БРИКС. На домашней арене волгоградке предстоит состязаться с действующей чемпионкой страны из Воронежа Светланой Аплачкиной.

В тройном прыжке внимание волгоградской публики будет приковано к выступлению победительницы юниорского первенства Европы-2015 и двукратной медалистки чемпионатов России Валентины Косолаповой. Безусловно, горячая поддержка обеспечена и другим волгоградским прыгунам.

Среди участников дистанции 400 метров у мужчин особого внимания заслуживает краснодарец Александр Масютенко, блестяще открывший зимний сезон, установив рекорд России в беге на 300 метров – 32,62.

– В прыжках с шестом у женщин главным фаворитом будет мастер спорта международного класса Полина Кнороз из Санкт-Петербурга. В прошлом году она выиграла все главные старты и в 2025-м намерена продолжать победную поступь, – сообщают организаторы. – Помешать Кнороз попытается ещё одна представительница Северной столицы, чемпионка Европы среди юниоров-2019 Аксана Гатауллина. У мужчин в прыжке с шестом также ожидаются все сильнейшие, включая нескольких мастеров спорта международного класса: Михаила Шмыкова, Илью Мудрова и Михаила Качанова.

Кубок Сталинграда станет четвёртым этапом серии зимних соревнований «Снежная королева».

Начало турнира 31 января запланировано на 17.30. Вход для зрителей свободный!