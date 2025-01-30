Спорт

Все решится в Волгограде: «Динамо-Синара» в первом матче 1/4 финала Кубка России уступило в Астрахани

Спорт 30.01.2025 21:20
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30.01.2025 21:20


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 30 января, на выезде уступили «Астраханочке» в первом матче 1/4 финала Кубка России со счетом 25:28. Победитель двухматчевого противостояния определится 4 февраля в Волгограде, сообщает V102.RU.

К кубковой битве с географическими соседями в строй «Динамо-Синары» вернулись восстановившиеся от травм София Романенко и Виктория Турусина. Несмотря на подоспевшее подкрепление, волгоградская команда очень тяжело вошла в игру. Хозяйки на старте забросили дважды подряд. Только после этого Анастасия Шкитина в своем фирменном стиле с правого края размочила счет. Астраханские спортсменки мощно начали, а их соперницы на смогли поддержать высокий темп игры. К восьмой минуте поймавшие кураж астраханки уверенно лидировали - 5:2. Главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев был крайне недоволен сценарием встречи и не стеснялся в ходе взятого тайм-аута высказывать претензии своим подопечным в весьма эмоциональной форме.

Вряд ли можно утверждать, что волгоградские гандболистки оперативно услышали своего наставника после возвращения на площадку. Ближе к середине тайма отрыв хозяек от оппоненток достигал пяти мячей. На 15-ой минуте Виктория Турусина сократила дистанцию, реализовав семиметровый. Вскоре второй пенальти Турусиной отразила голкипер Анастасия Рябцева.

Подопечные Михаила Измайлова чувствовали себя весьма комфортно в родном зале и держали бело-голубых на большом расстоянии. При счете 7:14 Дмитриев снова вмешался в игру взятым тайм-аутом. После очередного минутного перерыва Екатерина Долматова и Анастасия Шкитина с семиметрового отличились друг за другом. В концовке тайма выручали свои коллективы оба голкипера - Анастасия Рябцева и Надежда Колесникова. Отсутствие должной реализации имеющихся моментов и не самые надежные действия в обороне, конечно же, больше повлияли на волгоградок, проигравших первый тайм со счетом 10:16.

А вот на второй тайм динамовки вышли с совершенно другим настроем. Гостьи прибавили в движении и активности на чужой половине, что закономерно позволило усилить давление на астраханскую оборону. На 32-й минуте волгоградская исполнительница Екатерина Скивко отметилась дальним попаданием. В следующей хозяйской атаке после сейва Колесниковой первой на подборе оказалась Ирина Корнеева, которая все-таки отправила мяч в сетку ворот. Через несколько минут подшефные Дмитриева выдали ударный мини-отрезок, отличившись трижды подряд. Поочередно забросили на данной дистанции Анастасия Шкитина, капитан команды Софья Васильева и София Лыжина.

Динамовки устремились в погоню, благодаря чему на 43-й минуте Долматова сократила дистанцию до соперниц до двух мячей. Вернуть серьезную интригу в сегодняшний матч «Синаре» помогли уверенная игра Колесниковой и появившиеся дисциплина в защите и солидность в атаке. Конечно, и мастеровитые астраханские гандболистки не позволили себе расслабиться в концовке, оказывая мощное сопротивление заметно добавившим после перерыва оппоненткам. 

За три минуты до финальной сирены Евгений Дмитриев взял еще один тайм-аут для решающего штурма. Однако атака бело-голубых после возобновления игры была заблокирована, а астраханская гандболистка Яна Сотникова шансом воспользовалась и поразила ворота. Затем право на семиметровый заработали гостьи. Пенальти реализовала и огорчила бывших одноклубниц София Романенко, установившая окончательный счет первой четвертьфинальной встречи - 28:25 в пользу «Астраханочки». По окончании матча динамовские гандболистки и тренерский штаб поблагодарили своих болельщиков, отправившихся на выезд в соседний регион.


Лучшим бомбардиром в гостевом составе стала Анастасия Шкитина - шесть заброшенных мячей. Екатерина Долматова, отметившаяся пятью результативными выстрелами, признана лучшим игроком в стане бело-голубых. Екатерина Скивко также реализовала пять моментов. Надежда Колесникова снова ярко проявила себя, отразив в общей сложности 11 из 30 бросков.

4 февраля в 18-30 ч. начнется второй матч 1/4 финала в Волгограде, где команда Евгения Дмитриева постарается отыграть разницу в три мяча и выйти в полуфинал турнира. Напомним, эта игра перенесена с «Динамо Арены» в ФОК имени Левона Акопяна, в котором число зрительских мест, к сожалению, ограничено.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com

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