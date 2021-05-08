«С депрессией я разошелся»: волгоградец без руки создал ютуб-канал для «приспособы» инвалидов к активной жизни





Житель острова Сарпинский Алексей Поповичев лихо гоняет на мотоцикле, валит деревья, вспахивает огород, рыбачит, да и вся работа в частном доме лежит на нем. И это при том, что 17 последних лет из своих сорока восьми Алексей живет без одной руки. Левую руку мужчина потерял в результате несчастного случая. Полгода после трагедии Алексей находился в глубокой депрессии. «Я чувствовал себя беспомощным, казалось, жизнь закончилась. Хотя у нас тогда с супругой, у которой уже было двое детей, родился первый общий ребенок. Но ничего не радовало, ничего не хотелось», - вспоминает Алексей то тяжелое время.





Но у молодого тогда мужчины хватилось сил вытащить себя из депрессии. К тому времени семья перебралась на остров Сарпинский, где строился дом. Но после окончания стройки многое пришлось, как говорится, «доводить до ума». «Потихоньку стал работать с инструментом одной рукой – косяки дверные сделал, откосы оконные. Ну не нанимать же было рабочих, когда мужик в доме. Потом приспособился и на мотоцикле ездить», - рассказывает Алексей.





В деревне без огорода не прожить – а большую семью (сейчас у супругов четверо детей - прим. ред. ИА "Высота 102") надо было кормить. Но работать мотыжкой с одной рукой было тяжело. Тогда Алексей придумал, пожалуй, свою первую «приспособу» - так он называет адаптированный для человека без руки инструмент. На мотыжку накинул петлю, которая фиксировала кисть, чтобы нагрузка на конечность была не такой серьезной. И дело пошло. Потом еще одну «приспособу» мужчина придумал и для культиватора. Через какое-то время научился и топором с бензопилой управляться – сам построил во дворе сарай, душевую.

Но самым тяжелой потерей для Алексея после потери руки стали трудности с рыбалкой. «На Волге же живем, дети идут рыбачить, а я сижу на берегу, смотрю, как они ловят, и прямо сердце разрывается», - вспоминает мужчина. «Думал, рыбалка на спиннинг – это уже не мое. Все-таки не удержался, забрасывал спиннинг, потом зажимал ногой за коленкой и крутил. И ничего, получалось, вытаскивал рыбу. Но такой способ оказался не очень простым. За две недели отсидел пальцы на ногах так, что они немеют и по сей день. Стал думать – и придумал приспособление, которое работает по принципу ремня упора для морской рыбалки. Ремень в первом своем пробном варианте прослужил три года. Ну уж рыбы я с ним наловил – сазана до пяти килограммов вытаскивал!», - смеется Алексей.





Некоторое время назад семья Поповичевых столкнулась с большой проблемой – вышел из строя котел, с помощью которого обогревался дом на печном отоплении. Сумма, которая требовалась для нового котла, для семьи была неподъемной. Но помощь пришла неожиданно – компания «Тройка» подарила Алексею котел "Суворов". «Тогда мне и пришла в голову мысль тоже кому-то помочь. Материальных возможностей у меня для этого нет. А вот советами и своими наработками я был готов поделиться», - рассказывает Алексей.

Ютуб-канал "В одну руку", который создал мужчина, понемногу набирает популярность, а «приспособы» волгоградца уже претворяют в жизнь жители разных регионов России, которые по воле судьбы оказались в похожем положении. «Одна женщина сейчас делает мотыгу для своего сына, который тоже остался без руки. Мужик с Дальнего Востока потерял четыре пальца на руке на пожаре, но тоже так любит рыбалку, что теперь собирается заниматься любимым делом по моему совету», - не без гордости замечает волгоградец.

Недавно, рассказывает Алексей, на острове он встретил пожилого мужчину, у которого, как и у него самого, не было левой руки. «Я подошел к нему, пытался разговориться. Предложил ему посмотреть мой канал. А потом заметил, что глаза у него какие-то потухшие, что он ничего уже не хочет, ему ничего не интересно. И мне так страшно стало. Я подумал, что не хотел бы так, чтобы глаза не горели. Это гораздо печальнее, чем инвалидность. Чтобы со мной так не случилось, наверное, и затеял все это», - говорит Алексей.

Он признается - давно понял, что с депрессией ему не по пути. "Не люблю, когда кто-то ноет, что все плохо. Плохо - значит, надо вставать, надо идти, надо что-то делать. Не важно, сколько у тебя рук или ног. Главное - не утонуть в жалости к себе", - считает он.