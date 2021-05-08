



Под Волгоградом выясняют причины страшного ДТП, которое случилось сегодня днем около поселка Городище. Иномарка влетела в столб – от машины практически ничего не осталось.





Как пояснили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной версии, водитель «Дэу Нексия» не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в столб ЛЭП. Один человек погиб, другой получил травмы.





На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Как уточнили в ГУ МВД по Волгоградской области, погиб 43-летний водитель. Состояние пассажира, личность которого пока не установлена, остается тяжелым. Он госпитализирован в 25-ую больницу.









Фото Вадима Еремина и пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.