Происшествия 08.05.2021 15:08
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08.05.2021 15:08
Под Волгоградом выясняют причины страшного ДТП, которое случилось сегодня днем около поселка Городище. Иномарка влетела в столб – от машины практически ничего не осталось.
Как пояснили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной версии, водитель «Дэу Нексия» не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в столб ЛЭП. Один человек погиб, другой получил травмы.
На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Как уточнили в ГУ МВД по Волгоградской области, погиб 43-летний водитель. Состояние пассажира, личность которого пока не установлена, остается тяжелым. Он госпитализирован в 25-ую больницу.
Фото Вадима Еремина и пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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