Найти и обезвредить: в Волгограде пьяный пассажир устроил стрельбу в маршрутке и ранил студента

Расследования 08.05.2021 12:10
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08.05.2021 12:10
Дикая история произошла накануне в Волгограде – пьяный пассажир маршрутки устроил стрельбу и ранил человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в маршрутке №3с во время ее следования в районе остановки Лавровая в Кировском районе произошел конфликт, спровоцированный пьяным пассажиром, с двумя молодыми людьми. Пассажиры потребовали высадить всех участников конфликта. Уже выйдя из салона, пьяный мужчина продолжил разборки. И в качестве «аргумента» произвел несколько выстрелов из травматического пистолета по молодым людям. В результате 20-летний студент Волгоградского госуниверситета получил ранение ягодицы. Между тем, злоумышленник на этом не остановился. Он также произвел несколько выстрелов по отъезжающей маршрутке и сбежал до приезда полиции. Ведется его розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пояснили в ГУ МВВ. Произошедшее бурно обсуждается в соцсетях. Многие волгоградцы пользуются услугами маршруток и не хотели бы видеть себя в качестве жертв неадекватного стрелка. Горожане надеются, что ему не удастся уйти от ответственности.
Фото Жесть Волгограда ВК.
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