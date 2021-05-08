Спорт

Самый лучший матч: болельщики захвалили волгоградский "Ротор" после проигрыша "Сочи"

Спорт 08.05.2021 09:50
0
08.05.2021 09:50


Болельщики волгоградского «Ротора» поддержали команду после проигрыша в игре с «Сочи». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на соцсети, некоторые волгоградцы назвали игру «самым лучшим матчем», который клуб провел в РПЛ. И, действительно, несмотря на то, что «Ротор» проиграл со счетом 1:2, поединок выдался зрелищным. Болельщики увидели команду, которая  реально боролась, отмечали некоторые зрители матча. Между тем, тренер «Ротора» на послематчевой конференции признал наличие слабых мест в обороне команды, при этом заявив, что «поражение для нас было не по делу». Сейчас «Ротор», напомним, занимает 14-ое место из 16-и в турнирной таблице РПЛ.
Фото сайта "Ротора". 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Спорт
07.05.2021 22:03
Спорт 07.05.2021 22:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.05.2021 16:45
Спорт 07.05.2021 16:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.05.2021 16:08
Спорт 01.05.2021 16:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.04.2021 10:03
Спорт 25.04.2021 10:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.04.2021 18:37
Спорт 24.04.2021 18:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.04.2021 08:04
Спорт 19.04.2021 08:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2021 18:36
Спорт 17.04.2021 18:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.04.2021 08:37
Спорт 13.04.2021 08:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.04.2021 16:32
Спорт 10.04.2021 16:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.04.2021 11:36
Спорт 10.04.2021 11:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.04.2021 16:06
Спорт 03.04.2021 16:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.03.2021 16:24
Спорт 30.03.2021 16:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.03.2021 16:54
Спорт 29.03.2021 16:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.03.2021 21:12
Спорт 22.03.2021 21:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.03.2021 20:12
Спорт 20.03.2021 20:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:26
В Волгоградской области около стадиона загорелась машина во время детского футбольного матча (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:08
На московской трассе иномарка разлетелась на части после удара об столб: один погибшийСмотреть фотографии
14:59
В Волгоградской области продолжают хоронить умерших от коронавирусаСмотреть фотографии
13:22
Налоговики высадили в Волгограде аллею в честь воинов-победителейСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде из-за работ на ЛОС сужено движение на рокадной дорогеСмотреть фотографии
12:10
Найти и обезвредить: в Волгограде пьяный пассажир устроил стрельбу в маршрутке и ранил студентаСмотреть фотографии
11:45
На ж/д вокзал Волгоград-1 прибыл ретропоездСмотреть фотографии
10:46
В Волжском сбили 4-летнего малыша на самокатеСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде иномарка влетела в дерево: водитель погибСмотреть фотографии
10:32
После Дня победы на Волгоградскую область обрушится ураганСмотреть фотографии
10:15
В Волжском полицейские вынесли мужчину из горящей квартирыСмотреть фотографии
09:50
Самый лучший матч: болельщики захвалили волгоградский "Ротор" после проигрыша "Сочи"Смотреть фотографии
08:59
В Волгоградской области за три месяца умерли более 10 тысяч человекСмотреть фотографии
22:03
Ушел в пике: волгоградский «Ротор» проиграл «Сочи» в жаркой битвеСмотреть фотографии
19:51
Волгоградская область примет международный фестиваль архитекторов «Эко-берег»Смотреть фотографии
18:38
«Рыбную полку» на Волжской ГЭС выдержат дольше запланированногоСмотреть фотографии
18:15
Губернатор Волгоградской области отчитался о своих доходах и недвижимостиСмотреть фотографии
18:07
#Говорят ветераны: «Ростелеком» и Юга.ру запустили проект с воспоминаниями участников Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
16:45
Волгоградский «Ротор» наказали рублем за болельщиков-безмасочниковСмотреть фотографии
16:01
Несостоявшийся криптомиллионер проиграл суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:14
На Мамаевом кургане в Волгограде завершается подготовка к акции «Свет Великой Победы»Смотреть фотографии
14:59
В Волгоградской области зафиксирован антирекорд мая по числу смертей от COVID-19Смотреть фотографии
14:41
Смерть после ДТП: в Волгограде таксист вышел из машины и умер (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:07
Карпы, раки и черепахи поселились на Центральной набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
13:39
Осторожно, ремонт: автомобилистов предупредили об опасных участках трасс в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:18
Чеканя шаг: в Волгограде подготовились к параду в честь 76-й годовщины Великой Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
11:40
«Золотой» бензин: в Волгограде подорожало топливо класса премиумСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде в честь Дня Победы будут петь и плясать пять часовСмотреть фотографии
10:39
От удара оторвало колесо: смертельное ДТП произошло в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:07
Продукцию волгоградского сыркомбината не пустили в Китай из-за этикеткиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 