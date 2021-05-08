Болельщики волгоградского «Ротора» поддержали команду после проигрыша в игре с «Сочи». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на соцсети, некоторые волгоградцы назвали игру «самым лучшим матчем», который клуб провел в РПЛ. И, действительно, несмотря на то, что «Ротор» проиграл со счетом 1:2, поединок выдался зрелищным. Болельщики увидели команду, которая реально боролась, отмечали некоторые зрители матча. Между тем, тренер «Ротора» на послематчевой конференции признал наличие слабых мест в обороне команды, при этом заявив, что «поражение для нас было не по делу». Сейчас «Ротор», напомним, занимает 14-ое место из 16-и в турнирной таблице РПЛ.

Фото сайта "Ротора".