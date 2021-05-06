В Волгоградской области приостановлена деятельность всех поисковых отрядов





Деятельность всех поисковых отрядов на территории Волгоградской области приостановлена по решению губернатора Андрея Бочарова. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной администрации, в связи со взрывом снаряда в Городищенском районе, повлекшим гибель двух поисковиков, глава региона поручил проверить все поисковые отряды на территории области на предмет соответствия заявленных мест раскопок с фактическим местом их проведения.

Губернатор также дал указания проверить исполнение требований норм безопасности и провести дополнительный инструктаж в отрядах.

Взрыв боеприпаса времен Великой Отечественной войны произошел сегодня в 18.03 на раскопках в Городищенском районе на высоте «Огуречная», в результате чего погибли 15-летний Павел Д. и 61-летний Виктор Самойлов. Они были участниками поискового отряда «Память» из Новосергиевского района Оренбургской области.

На место происшествия выехал оперативный дежурный - заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов. Следственные органы СУ СКР по Волгоградской области начали доследственную проверку, на месте ЧП работают следователи территориального подразделения СКР, следователи-криминалисты аппарата ведомства, оперативные сотрудники полиции. Прокуратура Волгоградской области также организовала проверку по факту взрыва, по результатам которой будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.

Поисковый отряд «Память» из 15 человек, в том числе 11 подростков, прибыл в Волгоградскую область 26 апреля для проведения раскопок. Экспедиция должна была завершиться через несколько дней.