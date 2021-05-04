"Знал, где сейф и касса": в Волгограде грабитель супермаркета обстрелял охранников из пневматики

Происшествия 04.05.2021 13:56
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04.05.2021 13:56
До пяти лет лишения свободы грозит бывшему работнику сетевого магазина, который выстрелил в сотрудников ЧОП при попытке ограбления супермаркета минувшей ночью. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении 29-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение».
Ночью 4 мая на пульт диспетчера частного охранного предприятия поступил сигнал о срабатывании сигнализации в сетевом магазине на проспекте им. Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда. Прибыв на место, сотрудники ЧОП обнаружили постороннего человека, который открыл по ним огонь из пневматического пистолета.
Подоспевший к месту ограбления наряд патрульно-постовой службы обезвредил и задержал злоумышленника. Им оказался 29-летний житель Дубовского района, который незадолго до преступления работал в другом магазине той же торговой сети, поэтому места расположения кассы и сейфа ему были известны. Вооружившись пистолетом, мужчина отжал стеклянную дверь, проник в помещение и взломал кассы и сейф, но вынести награбленное и скрыться не успел.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
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