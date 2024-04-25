В Волгограде на мосту через Волгу перевернулась фура, три человека пострадали

Происшествия 25.04.2024 10:11
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25.04.2024 10:11
Стали известны подробности ДТП, которое случилось накануне, 24 апреля, на въезде на мост через Волгу в сторону Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, в 21-10 ч. на 7-м километре автодороги «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба» перевернулся грузовик Renault, за рулем которого находился 67-летний мужчина.Фура боком вылетела на встречную полосу, после чего в нее врезался Volkswagen Tiguan под управлением 43-летней женщины.
Травмы получили три человека – водители грузовика и иномарки и 50-летняя пассажирка легкового автомобиля. Пострадавшие госпитализированы.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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