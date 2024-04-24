В девятиэтажке Волгограда потушили пожар

Фото V102.RU
Происшествия 24.04.2024 20:55
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24.04.2024 20:55
Фото V102.RU
В Краснооктябрьском районе Волгограда пожарные ликвидировали возгорание в девятиэтажке. Как сообщили V102.RU очевидцы, сначала в одном из подъездов дома №46 по ул. Титова запахло горелым, потом над крышей появился дым. Испуганные жильцы поспешили покинуть свои квартиры.В ГУ МЧС по Волгоградской области рассказали, что загорелись отходы в мусоросборнике. Мусор потушили в 17-40 ч.
Фото V102.RU
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