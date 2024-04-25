В Волгограде очевидцы сняли на видео стрелявшего под окнами мужчину





Неизвестный мужчина напугал выстрелами жителей микрорайона Спартановка в Волгограде. Как сообщает V102.RU, видеозапись со стрелявшим распространилась по местным Telegram-каналам. Инцидент, по словам очевидцев, произошел накануне, 24 апреля, около 23:20 во дворе дома по улице Набережной Волжской флотилии, 21.





На кадрах можно заметить, как неизвестный мужчина сначала ведет диалог на повышенных тонах с невидимым вторым собеседником. После короткой перепалки он достает оружие, производит два выстрела в воздух, после чего скрывается за деревом.

В ГУ МВД России по Волгоградской области, куда информагентство обратилось за комментарием, сообщили, что заявлений в полицию после инцидента не поступало. По факту видеозапсии проводится проверка.

Напомним, неделю назад в подъезде дома №20 на улице Базарова неизвестный мужчина, приехавший на сером Gelandewagen, произвел по подсчетам местных 7-8 выстрелов. Стрелявшего зафиксировала камера видеонаблюдения. Позднее полицейским удалось поймать стрелка. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Видео: Жесть Волгограда / Telegram