Под Волгоградом город остался без воды из-за аварии на насосной станции

- Принимаются меры к обеспечению населения альтернативными источниками водоснабжения. Ремонтные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Ситуация продолжает находиться на контроле органов прокуратуры до момента фактического устранения нарушений, - пояснила представитель надзорного органа.
Происшествия 24.04.2024 22:32
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24.04.2024 22:32
- Принимаются меры к обеспечению населения альтернативными источниками водоснабжения. Ремонтные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Ситуация продолжает находиться на контроле органов прокуратуры до момента фактического устранения нарушений, - пояснила представитель надзорного органа.
В Калаче-на-Дону сегодня, 24 апреля, произошла авария на объекте водоснабжения. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, ЧП случилось на Калачевской насосной станции.Для устранения аварийной ситуации была приостановлена подача коммунальных ресурсов в 144 многоквартирных домах, ряде социальных объектах.
- Принимаются меры к обеспечению населения альтернативными источниками водоснабжения. Ремонтные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Ситуация продолжает находиться на контроле органов прокуратуры до момента фактического устранения нарушений, - пояснила представитель надзорного органа.
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