Происшествия

Под Волгоградом город остался без воды из-за аварии на насосной станции

Происшествия 24.04.2024 22:32
0
24.04.2024 22:32


В Калаче-на-Дону сегодня, 24 апреля, произошла авария на объекте водоснабжения. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, ЧП случилось на Калачевской насосной станции.
Для устранения аварийной ситуации была приостановлена подача коммунальных ресурсов в 144 многоквартирных домах, ряде социальных объектах.
- Принимаются меры к обеспечению населения альтернативными источниками водоснабжения. Ремонтные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Ситуация продолжает находиться на контроле органов прокуратуры до момента фактического устранения нарушений, - пояснила представитель надзорного органа.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
24.04.2024 20:55
Происшествия 24.04.2024 20:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.04.2024 19:54
Происшествия 24.04.2024 19:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.04.2024 19:34
Происшествия 24.04.2024 19:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.04.2024 19:29
Происшествия 24.04.2024 19:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.04.2024 15:30
Происшествия 24.04.2024 15:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.04.2024 14:41
Происшествия 24.04.2024 14:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.04.2024 11:41
Происшествия 24.04.2024 11:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.04.2024 11:40
Происшествия 24.04.2024 11:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.04.2024 11:19
Происшествия 24.04.2024 11:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.04.2024 11:02
Происшествия 24.04.2024 11:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.04.2024 10:32
Происшествия 24.04.2024 10:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.04.2024 09:06
Происшествия 24.04.2024 09:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.04.2024 14:41
Происшествия 23.04.2024 14:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.04.2024 09:04
Происшествия 23.04.2024 09:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.04.2024 08:47
Происшествия 23.04.2024 08:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:32
Под Волгоградом город остался без воды из-за аварии на насосной станцииСмотреть фотографии
22:25
«Ротор» проиграл аутсайдеру Второй лиги «Велесу» со счетом 2:3Смотреть фотографии
22:06
Сергей Попков покинул «Ротор»Смотреть фотографии
21:49
Гидрометцентр РФ предупредил о суховее в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:17
Главный тренер «Ротора» заявил о готовности уйти в отставкуСмотреть фотографии
20:55
В девятиэтажке Волгограда потушили пожарСмотреть фотографии
20:27
Белгородских детей в Волгограде покатали на каруселяхСмотреть фотографии
19:54
Видеорегистратор машины ГИБДД записал момент наезда на волгоградцаСмотреть фотографии
19:34
Экипаж ГИБДД сбил на ул. Лермонтова 19-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
19:29
Под Волгоградом в СНТ «Волга» загорелся камышСмотреть фотографии
19:09
«Для нас это начало конца»: сельскую школу с 31 учеником закрывают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:41
Бухгалтер техникума под Волгоградом увела у государства 47 млн рублейСмотреть фотографии
17:56
В Волгограде 4-километровая пробка сковала Первую продольную из-за серии ДТПСмотреть фотографии
17:48
В Сочи суд отказался оправдать волгоградца, заживо сжегшего другаСмотреть фотографии
17:17
Директору УК в Волгограде ужесточили приговор за злоупотребления на 32 млн рублейСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде увековечат память погибшего на СВО рэпера Михаила СадчиковаСмотреть фотографии
16:34
Магия чисел: рекордное число волгоградцев поженилось среди неделиСмотреть фотографии
16:32
Самолеты Ан-2 в Волгоградской области назвали в честь Маресьева и РоманенкоСмотреть фотографии
16:21
В Волгограде коммунальщики реконструируют сразу две теплотрассы – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:30
В Волгограде сгорели две квартиры в многоквартирном домеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
В Волгоградской области ветеранам перечислили по 10 тыс. рублей ко Дню ПобедыСмотреть фотографии
15:05
У жены депутата Волгоградской гордумы нашли счет в заграничном банкеСмотреть фотографии
14:41
Под Волгоградом неблагодарный бык пытался затоптать мужчинуСмотреть фотографии
14:30
В одном пакете выгодно: «Ростелеком» объединил цифровые услуги и мобильную связьСмотреть фотографии
13:42
Росгидромет предупредил о разливе Цимлянского водохранилища в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:10
Посвященный героям СВО фильм «Агитбригада» покажут в амфитеатре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:52
ЕР отправила на лечение и реабилитацию 1,5 тысячи детей из ЛДНР в рамках гуммиссииСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде суд арестовал треш-стримера Прокудина на два месяцаСмотреть фотографии
12:31
В Камышине увековечили память погибшего на СВО командира спецназа Руслана УсмановаСмотреть фотографии
12:03
Мэр Волжского взял в замы уволившегося после скандала экс-начальника отдела полицииСмотреть фотографии
 