Двое школьников попали под колеса автомобилей в Волгограде и Волжском





В больницы с ушибами были доставлены 10-летняя девочка и 9-летний мальчик, попавшие под колеса автомобилей накануне вечером в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по региону, школьника сбил Hyundai под управлением 32-летнего мужчины во дворе дома №33 на улице Симбирская в Ворошиловском районе Волгограда. Ребенок в момент аварии катался на велосипеде.

Второе ДТП произошло в Волжском: девочка решила перейти дорогу в неположенном месте напротив ТРК «Волгамолл». Ехавший по улице Александрова 19-летний водитель Kia Spectra не успел затормозить и сбил школьницу.