Двое школьников попали под колеса автомобилей в Волгограде и Волжском

Происшествия 04.05.2021 11:26
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04.05.2021 11:26
В больницы с ушибами были доставлены 10-летняя девочка и 9-летний мальчик, попавшие под колеса автомобилей накануне вечером в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по региону, школьника сбил Hyundai под управлением 32-летнего мужчины во дворе дома №33 на улице Симбирская в Ворошиловском районе Волгограда. Ребенок в момент аварии катался на велосипеде.
Второе ДТП произошло в Волжском: девочка решила перейти дорогу в неположенном месте напротив ТРК «Волгамолл». Ехавший по улице Александрова 19-летний водитель Kia Spectra не успел затормозить и сбил школьницу.
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