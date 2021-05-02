Болельщик волгоградского «Ротора» устроил потасовку с контролером из-за маски

Происшествия 02.05.2021 10:15
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02.05.2021 10:15
Вчерашний матч волгоградского «Ротора» с грозненским «Ахматом» не обошелся без инцидентов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, были выявлены два факта, по которым сейчас проводится проверка. Так, 55-летний болельщик применил физическую силу в отношении контролера во время возникшего конфликта из-за маски. А у 15-летнего юноши изъяли запрещенные на официальных спортивных соревнованиях предметы – отвертку, ножницы и канцелярский нож. При этом грубых нарушений общественного порядка допущено не было.
Напомним, накануне «Ротор» вырвал победу у «Ахмата» - 1:0. На матч пришли более 7 тысяч болельщиков.
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