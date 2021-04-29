Здравоохранение 29.04.2021 09:12 Новости компаний
0
29.04.2021 09:12 Новости компаний
Заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает оставаться на высоком уровне. Единственный способ обезопасить себя и своих близких от болезни, которая может унести жизнь или надолго ухудшить состояние здоровья, – это вакцинация. ИА «Высота 102» вместе со специалистами страховой медицинской организации «Капитал-МС» подготовили обзор по российским вакцинам, которые формируют устойчивый иммунитет.
Российские вакцины против коронавируса
Спутник V («Гам-КОВИД-Вак»), разработчик НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи
Принцип действия. На основе аденовируса и гена белка SARS-CoV-2. Вирус доставляет в клетку генетический материал, но не может размножаться и вызвать заболевание. После введения организм начинает вырабатывать антитела.
Как вводится. Двукратно, с интервалом в 3 недели.
Устойчивый иммунитет. Формируется через 21 день после второй вакцинации.
«ЭпиВакКорона», разработчик ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Принцип действия. На основе пептидов – фрагментов белка SSARS-CoV-2. Пептиды закреплены на белке-носителе, который вместе с гидроксидом алюминия помогает усилить иммунный ответ. После введения в организм стимулирует выработку антител.
Как вводится. Двукратно, с интервалом в 2-3 недели.
Устойчивый иммунитет. Формируется через 30 дней после второй вакцинации.
«Кови-Вак», разработчик НИИ им. М.П. Чумакова.
Принцип действия. На основе инактивированного вируса. Вместе с ним и вспомогательным веществом, гидроксидом алюминия, в организме запускается иммунный ответ.
Как вводится. Двукратно, с интервалом в 2 недели.
Устойчивый иммунитет. Формируется на 14 день после второй вакцинации.
Сколько держится иммунитет?
На данный момент иммунитет подтвержден в интервале 5-7 месяцев. Прогнозный иммунитет – как минимум год, но точные данные покажут дальнейшие наблюдения за привитыми и переболевшими.
Возможные побочные явления
- Кратковременное повышение температуры
- Головная боль
- Слабость
- Боль в мышцах и суставах
- Заложенность носа
- Першение в горле
- Сыпь
- Аллергические реакции
Заразиться COVID-19 непосредственно от вакцинации невозможно. Все вакцины являются профилактическими, т.е. защищают от заболевания.
Где можно вакцинироваться
Вакцина поставляется в медицинские организации всех субъектов Российской Федерации. Список медицинских организаций, в которых можно сделать прививку, можно уточнить на сайте регионального министерства здравоохранения. Вы можете записаться через портал госуслуг.
На вакцинацию возьмите паспорт, полис ОМC и СНИЛС (необходим для получения электронного сертификата на Госуслугах).
Перед прививкой проводится:
- Осмотр врача с измерением температуры
- Сбор сведений о контактах с инфицированными
- Измерение уровня кислорода в крови и осмотр врача
- Информирование о возможных реакциях
- Заполнение информированного добровольного согласия
После прививки в течение 3 дней рекомендуется
- Не посещать сауну/баню
- При повышении температуры можно принять противовоспалительные препараты
- Избегать чрезмерных физических нагрузок
- Не принимать алкоголь
- При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации можно принять антигистаминные средства
Есть ли противопоказания
С учетом имеющихся у вакцины противопоказаний перед применением необходимо обследование врача. Противопоказаниями к вакцинации являются:
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет;
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины (гидроокиси алюминия и др) или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят после нормализации температуры.
(по материалам сайта СТОПКОРОНАВИРУС.РФ)
Реклама
В Волгоградской области коронавирус убил еще шестерых человек29.04.2021 13:54
Здравоохранение 29.04.2021 13:54
В волгоградском МИАЦ – новый директор29.04.2021 08:07
Здравоохранение 29.04.2021 08:07
Антирекорд суточной смертности зафиксирован в Волгоградской области28.04.2021 12:14
Здравоохранение 28.04.2021 12:14
Упустили время: четверо сердечников умерли от COVID-19 в Волгоградской области26.04.2021 13:39
Здравоохранение 26.04.2021 13:39
Убийственные цифры: COVID-19 продолжает губить жителей Волгоградской области25.04.2021 15:31
Здравоохранение 25.04.2021 15:31
Клиника №1 ВолгГМУ отмечает 15-летие24.04.2021 11:24
Здравоохранение 24.04.2021 11:24
Беременных волгоградок будут чаще проверять на COVID-1924.04.2021 09:33
Здравоохранение 24.04.2021 09:33
Волгоградский профессор в сети предлагает стать врачами-ортодонтами за 7 минут23.04.2021 17:05
Здравоохранение 23.04.2021 17:05
В Волгоградской области молодой мужчина и трое пенсионеров скончались от COVID-1923.04.2021 16:52
Здравоохранение 23.04.2021 16:52
Волгоградский трансплантолог пошел на повышение23.04.2021 08:41
Здравоохранение 23.04.2021 08:41
Старики продолжают умирать от COVID-19 в Волгоградской области22.04.2021 13:54
Здравоохранение 22.04.2021 13:54
Эпидемия простуд в Волгоградской области идет на спад21.04.2021 07:58
Здравоохранение 21.04.2021 07:58
Неделю лечилась на дому: пожилая жительница Волгоградской области не справилась с ковидом20.04.2021 13:56
Здравоохранение 20.04.2021 13:56
Волгоградскую область «завалили» антиковидной вакциной20.04.2021 13:27
Здравоохранение 20.04.2021 13:27
Принесли из дома: Роспотребнадзор нашел источник инфекции в школе-интернате Волгоградской области16.04.2021 12:28
Здравоохранение 16.04.2021 12:28
Реклама