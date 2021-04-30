



19 мая 2021 года, накануне Всемирного дня метрологии российские и зарубежные эксперты – метрологи, медики, представители фармацевтической индустрии поделятся опытом успешного сотрудничества по защите общества от COVID-19 и опытом эффективного восстановления жизни POST-COVID. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ФБУ «Волгоградский ЦСМ».

В 2020 году темпы распространения новой коронавирусной инфекции и опасное воздействие вируса на здоровье людей заставили в кратчайшие сроки переориентировать сложившийся мировой научный потенциал. Метрологическое сообщество подключилось к решению этих проблем на национальном и глобальном уровнях, успешно участвовало в разработках и испытаниях новых аппаратов ИВЛ для больниц; обеспечивало идентификацию и подсчет молекул вируса в тестовых пробах; занималось измерениями эффективности доз вакцин.

Темы дискуссии определены в обращении директоров Международного бюро мер и весов (МБМВ) Мартина Милтона и директора Международного бюро законодательной метрологии (МОЗМ) Энтони Доннеллана:

• Метрологический опыт решения актуальных задач в области здравоохранения;

• Разработка международных стандартов для метрологического обеспечения измерений в здравоохранении;

• Метрологическое обеспечение прослеживаемости результатов измерений в лабораторной медицине;

• Развитие эталонной базы для новых областей измерений в здравоохранении, повышающих качество медицинского обслуживания.

Спикеры и участники – представители международных метрологических организаций – МБМВ, МОЗМ; Объединенного комитета по прослеживаемости в лабораторной медицине (JCTLM); руководители и исследователи национальных метрологических институтов КНР (NIM), Германии (PTB), США (NIST), национальных научных центров, отраслевых технических комитетов в области стандартизации, руководители и эксперты метрологических институтов Росстандарта ВНИИМ им. Д.И.Менделеева, ВНИИМС, ВНИИОФИ, ВНИИФТРИ, научно-исследовательские медицинские организации, Ассоциация медицинской лабораторной диагностики, представителей фармацевтической индустрии.

до 12 мая 2021 года на сайтах Список докладчиков и тем выступлений будет публиковаться и обновлятьсяна сайтах Росстандарта и делового издания Эксперт Северо-Запад.