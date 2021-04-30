Здравоохранение 30.04.2021 09:58
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30.04.2021 09:58
19 мая 2021 года, накануне Всемирного дня метрологии российские и зарубежные эксперты – метрологи, медики, представители фармацевтической индустрии поделятся опытом успешного сотрудничества по защите общества от COVID-19 и опытом эффективного восстановления жизни POST-COVID. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ФБУ «Волгоградский ЦСМ».
В 2020 году темпы распространения новой коронавирусной инфекции и опасное воздействие вируса на здоровье людей заставили в кратчайшие сроки переориентировать сложившийся мировой научный потенциал. Метрологическое сообщество подключилось к решению этих проблем на национальном и глобальном уровнях, успешно участвовало в разработках и испытаниях новых аппаратов ИВЛ для больниц; обеспечивало идентификацию и подсчет молекул вируса в тестовых пробах; занималось измерениями эффективности доз вакцин.
Темы дискуссии определены в обращении директоров Международного бюро мер и весов (МБМВ) Мартина Милтона и директора Международного бюро законодательной метрологии (МОЗМ) Энтони Доннеллана:
• Метрологический опыт решения актуальных задач в области здравоохранения;
• Разработка международных стандартов для метрологического обеспечения измерений в здравоохранении;
• Метрологическое обеспечение прослеживаемости результатов измерений в лабораторной медицине;
• Развитие эталонной базы для новых областей измерений в здравоохранении, повышающих качество медицинского обслуживания.
Спикеры и участники – представители международных метрологических организаций – МБМВ, МОЗМ; Объединенного комитета по прослеживаемости в лабораторной медицине (JCTLM); руководители и исследователи национальных метрологических институтов КНР (NIM), Германии (PTB), США (NIST), национальных научных центров, отраслевых технических комитетов в области стандартизации, руководители и эксперты метрологических институтов Росстандарта ВНИИМ им. Д.И.Менделеева, ВНИИМС, ВНИИОФИ, ВНИИФТРИ, научно-исследовательские медицинские организации, Ассоциация медицинской лабораторной диагностики, представителей фармацевтической индустрии.
Список докладчиков и тем выступлений будет публиковаться и обновляться до 12 мая 2021 года на сайтах Росстандарта и делового издания Эксперт Северо-Запад.
Мероприятие состоится 19 мая, в 14.00 по МСК (UTC +3) в формате гибридной дискуссии, модератор – Кристина Муравьева, генеральный директор ведущего российского делового издания «Эксперт Северо-Запад». Местом встречи научных экспертов и представителей медиасферы станет площадка «Точка кипения» (Санкт-Петербург, Государственный университет авиакосмического приборостроения,) и площадка РСПП (г. Москва) с организацией интернет-трансляции на ютуб-канал Росстандарта и информационных партнеров.
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