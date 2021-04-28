Экология

Под Волгоградом затапливает наполовину расчищенное криминальным подрядчиком озеро

Экология 28.04.2021 21:21
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28.04.2021 21:21




В Волго-Ахтубинской пойме паводок добрался до озера Образово, расчистку которого до конца не выполнила криминально известная компания «ГринЛайт». Как сообщил ИА «Высота 102» замдиректора субподрядной организации "ПроектСтройСервис" Павел Шабалков, потоки воды хлынули на территорию объекта. Фото и видео, предоставленные в редакцию строителями, сняты накануне, 27 апреля. Однако максимальные сбросы воды, по данным Волжской ГЭС, начинаются с сегодняшнего дня и продлятся до 2 мая включительно. 
«Последствия будут нехорошими, поскольку расчищенные нами  участки начнет смывать обратно в озеро», - пояснил Павел Шабалков.

Напомним, как ранее сообщало информагентство, свои опасения по поводу затопления этого расчищаемого водного объекта и ряда других в природном парке субподрядчик известил облкомприроды еще в феврале. На место выезжала комиссия из состава чиновников и сотрудников МЧС, которые пришли к выводу, что опасности, по крайней мере, для ближайших населенных пунктов нет. Строители настаивали на необходимости возведения временной дамбы на входе в озеро. Профильный комитет в итоге решил построить противопаводковый земляной вал, но на другом озере, работы на котором также сорвало ООО «ГринЛайт». 
Сегодня в областном комитете природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства «Высоте 102» прокомментировали данную информацию, сообщив, что "по данным заказчика работ - ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» - все опасения напрасны". "Все в пределах нормы, учитывая наступивший паводковый период.  Озеро заполняется водой, берега высокие, никакой опасности затопления населенных пунктов (таких рядом нет) или объектов инфраструктуры нет. На озере выполнялись работы по дноуглублению. Приходящая в паводок вода никак не навредит", - говорится в комментарии. 
Напомним, заказчик - ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» - расторг в одностороннем порядке договоры с ООО «ГринЛайт» на экологическую реабилитацию 17 ериков и озер. Руководители фирмы и дирекции уже несколько месяцев находятся под арестом в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств в ходе ликвидации свалок. Между тем, прокуратура области и природоохранное надзорное ведомство заявили о наличии признаков хищения бюджетных 55 млн рублей и при расчистке водных артерий поймы. Материалы проведенных проверок были направлены в правоохранительные органы.

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