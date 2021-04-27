Экономика 27.04.2021 17:47
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27.04.2021 17:47
В этом году в нацпроект «Производительность труда» внесен ряд изменений, в том числе тех, которые касаются состава отраслей. Так, предприятия торговли Волгоградской области теперь могут стать участниками нацпроекта.
В список потенциальных предприятий субъекта, подходящих под критерии национального проекта «Производительность труда», вошло 42 предприятия Волгоградской области, ведущие деятельность в сфере торговли.
В этом году расширенную поддержку получат только 35 компаний, сообщила ИА «Высота 102» в АНО ««Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Волгоградской области».
Первое предприятие в сфере торговли, которое сможет не только внедрить инструменты бережливого производства на своих производственных участках, но и стать участником программы расширенной поддержки повышения производительности труда - ООО «Царицынский поставщик».
«Если мы уменьшим длительность доставки продукции до конечного покупателя, снизим затраты на логистику, обеспечим качественную и своевременную доставку, снизим количество недовозов, то это обеспечит нам стабильный рост нашей производительности и конкурентоспособности. Оптимизируя транспортировку продукции, процессы заказа товара и планирования, мы сможем обеспечивать клиентов качественными продуктами в кратчайшие сроки», - отметил генеральный директор ООО «Царицынский поставщик» Валерий Щеглов.
В рамках расширенной поддержки эксперты ФЦК будут работать не только над оптимизацией основных производственных процессов. Принципы бережливого производства планируют применять и в направлении логистики и запасов, обеспечивающих процессов, на предприятии будут оптимизированы два производственных потока, а не один. Но и результат должен быть вдвое выше — рост производительности на 10% в год вместо 5%.
«Мы имеем успешный опыт внедрения нацпроекта на предприятии ООО «Царицынский комбинат», которое является поставщиком ООО «Царицынский комбинат». Предприятие отметило потенциал возможностей и на своем предприятии. Благодаря бережливому производству, им помогут выявить узкие места и усовершенствовать весь наш процесс», - рассказал директор АНО «РЦК» Максим Логунов.
Напомним, что национальный проект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.
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