Экономика

ВТБ предлагает предпринимателям смарт-кассы за 2021 рубль

Экономика 26.04.2021 14:54 Новости компаний
0
26.04.2021 14:54 Новости компаний


ВТБ и Visa запустили акцию для малого и среднего бизнеса «Год без хлопот». Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут оформить ВТБ-кассу с фискальным накопителем сроком действия 15 или 36 месяцев всего за 2021 рубль.
ВТБ-касса – удобное компактное решение, полностью соответствующее требованиям 54-ФЗ. В его состав входят онлайн-касса, встроенный сканер штрих-кодов, принтер чеков, фискальный накопитель и SIM-карта. Терминал работает со всеми типами банковских карт и бесконтактных технологий, в том числе позволяет принимать оплату по QR-кодам Системы быстрых платежей. Комиссия составляет от 0,4% за прием платежей по QR-коду и от 1,6% − по эквайрингу.
Оборудование предоставляется клиентам бесплатно. Стоимость подключения ВТБ-кассы по акции «Год без хлопот» составляет всего 2021 рубль. Плата взимается единовременно за весь срок использования сервиса (15 или 36 месяцев в зависимости от срока действия фискального накопителя). Регистрация в ФНС и подключение к ОФД включены в стоимость.
«ВТБ-касса сочетает в себе онлайн-кассу и POS-эквайринг, обеспечивая весь необходимый функционал для расчетов с покупателями или клиентами в соответствии с законодательством, а мобильность устройства делает его универсальным инструментом для любого торгово-сервисного бизнеса. Благодаря совместной акции с Visa, в рамках которой стоимость подключения ВТБ-кассы становится на порядок дешевле, это еще и очень выгодное предложение. Уверена, оно будет пользоваться популярностью как у только начинающих предпринимателей, так и уже развивающегося бизнеса», − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент банка ВТБ.
Подробная информация об условиях акции на сайте ВТБ.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Экономика
26.04.2021 16:32
Экономика 26.04.2021 16:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.04.2021 14:02
Экономика 26.04.2021 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.04.2021 12:23
Экономика 26.04.2021 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.04.2021 10:32
Экономика 26.04.2021 10:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.04.2021 07:55
Экономика 26.04.2021 07:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.04.2021 15:13
Экономика 24.04.2021 15:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.04.2021 18:26
Экономика 23.04.2021 18:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.04.2021 18:22
Экономика 23.04.2021 18:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.04.2021 14:31
Экономика 23.04.2021 14:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.04.2021 13:51
Экономика 23.04.2021 13:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.04.2021 11:37
Экономика 23.04.2021 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.04.2021 09:28
Экономика 23.04.2021 09:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.04.2021 07:55
Экономика 23.04.2021 07:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.04.2021 20:51
Экономика 22.04.2021 20:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.04.2021 20:37
Экономика 22.04.2021 20:37
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:14
Мост над рокадной дорогой в Волгограде удлинят в ходе ночной спецоперацииСмотреть фотографии
16:49
ВолГУ – первый вуз в России, прошедший престижную международную сертификациюСмотреть фотографии
16:36
В Волгограде легковушка протаранила "Газель" с людьмиСмотреть фотографии
16:32
Банк «Открытие» снизил ставки по программам льготной ипотекиСмотреть фотографии
16:13
VIP-чиновников в Волгоградской области оставили без майских каникулСмотреть фотографии
16:06
Мифический муж из ФСБ не помог: в Волгограде криминальной учительнице продлили арестСмотреть фотографии
14:29
Главу города в Волгоградской области наказали за срыв благоустройстваСмотреть фотографии
14:27
Страшный аварийный дом с собачьими черепами снесут в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:02
Эпичный кувырок автоледи в центре Волгограда попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:39
Упустили время: четверо сердечников умерли от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:42
Двойную заявку на праймериз «ЕР» подала депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина ГусеваСмотреть фотографии
12:08
Техническая ошибка Росреестра ударила по кошельку волгоградкиСмотреть фотографии
11:41
В центре Волгограда памятник комсомольцам хотят спасти от очередного паденияСмотреть фотографии
11:34
Волгоградский "Ротор" получил новое предупреждение за проделки болельщиковСмотреть фотографии
11:31
Волгоградский акушер-гинеколог Елена Вознесенская: когда будущие мамы слепо верят интернету – это великое заблуждениеСмотреть фотографии
10:41
Отобрали пиццу и кока-колу: двоих волгоградцев сурово осудили за нападение на курьераСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде скоростные трамваи курсируют по временной схемеСмотреть фотографии
09:08
Большой семейный праздник: Волжский абразивный завод отметил 60-летиеСмотреть фотографии
09:06
Житель Волгоградской области потерял дом и здоровьеСмотреть фотографии
08:29
«Росгосстрах» в Волгограде встречает своих клиентов по новому адресуСмотреть фотографии
07:55
Росстат: в Волгоградской области более 68 тысяч человек числятся безработнымиСмотреть фотографии
19:22
«Он спас сотни жизней»: семья волгоградцев пытается вытащить из плена 80-летнего заслуженного врача СССРСмотреть фотографии
16:44
Решила проскочить на красный: автомобиль перевернулся в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
Убийственные цифры: COVID-19 продолжает губить жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:51
Смерть в прямом эфире: в Волгограде застрелился учредитель салона красотыСмотреть фотографии
12:21
"Я лежал, как овощ": волгоградские чернобыльцы спустя 35 лет вспоминают атомную чумуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:17
В Волгоградской области дело о распиле банкомата с 1,5 млн рублей дошло до судаСмотреть фотографии
11:01
Под Волгоградом «КАМАЗ» на перекрестке протаранил легковушкуСмотреть фотографии
10:06
Под Волгоградом сгорели новая иномарка и старая "Нива"Смотреть фотографии
10:03
«Есть кадровые проблемы»: тренер «Ротора» оправдался после позорного проигрыша «Зениту»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 