ВТБ предлагает предпринимателям смарт-кассы за 2021 рубль

Экономика 26.04.2021 14:54 Новости компаний
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26.04.2021 14:54 Новости компаний
ВТБ и Visa запустили акцию для малого и среднего бизнеса «Год без хлопот». Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут оформить ВТБ-кассу с фискальным накопителем сроком действия 15 или 36 месяцев всего за 2021 рубль.
ВТБ-касса – удобное компактное решение, полностью соответствующее требованиям 54-ФЗ. В его состав входят онлайн-касса, встроенный сканер штрих-кодов, принтер чеков, фискальный накопитель и SIM-карта. Терминал работает со всеми типами банковских карт и бесконтактных технологий, в том числе позволяет принимать оплату по QR-кодам Системы быстрых платежей. Комиссия составляет от 0,4% за прием платежей по QR-коду и от 1,6% − по эквайрингу.
Оборудование предоставляется клиентам бесплатно. Стоимость подключения ВТБ-кассы по акции «Год без хлопот» составляет всего 2021 рубль. Плата взимается единовременно за весь срок использования сервиса (15 или 36 месяцев в зависимости от срока действия фискального накопителя). Регистрация в ФНС и подключение к ОФД включены в стоимость.
«ВТБ-касса сочетает в себе онлайн-кассу и POS-эквайринг, обеспечивая весь необходимый функционал для расчетов с покупателями или клиентами в соответствии с законодательством, а мобильность устройства делает его универсальным инструментом для любого торгово-сервисного бизнеса. Благодаря совместной акции с Visa, в рамках которой стоимость подключения ВТБ-кассы становится на порядок дешевле, это еще и очень выгодное предложение. Уверена, оно будет пользоваться популярностью как у только начинающих предпринимателей, так и уже развивающегося бизнеса», − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент банка ВТБ.
Подробная информация об условиях акции на сайте ВТБ.
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