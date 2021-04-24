Клиника №1 ВолгГМУ отмечает 15-летие





15 лет назад, 24 апреля 2006 года, в Клинику №1 Волгоградского государственного медицинского университета был госпитализирован первый пациент и проведена первая операция. Именно эта дата считается днем начала работы медицинского учреждения.

«Первой пациенткой в истории клиники стала женщина, страдающая бесплодием. Ей была успешно проведена операция, после чего она стала счастливой мамой», - вспоминает главный врач, профессор ВолгГМУ Елена Зюбина.

Сейчас в Клинике №1 ВолгГМУ функционируют 7 клинических отделений. Развернуты 130 коек хирургического, 80 коек терапевтического профиля и 12 реанимационных коек для круглосуточного пребывания больных, а также 9 коек дневного стационара для лечения пациенток с бесплодием методом ЭКО.

С 2010 года клиника оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь гражданам Российской Федерации, с 2015 года участвует в апробации новых клинических методов диагностики, профилактики, лечения и реабилитации пациентов.





За прошедшие годы медицинская помощь в учреждении оказана не только жителям Волгограда и Волгоградской области, но и населению других субъектов Российской Федерации (Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Воронежская обл., Липецкая обл., Тамбовская обл., Астраханская обл., Ростовская обл. и др.).

Клиника работает в тесном сотрудничестве с Комитетом здравоохранения Волгоградской области и оказывает экстренную медицинскую помощь по всем профилям для жителей региона.

С момента образования пролечено более 97,6 тысячи пациентов, выполнено более 71,4 тысячи операций, в том числе высокотехнологичных видов медицинской помощи - 5327, с помощью специалистов экстракорпорального оплодотворения родились 3500 малышей.

В непростых условиях пандемии в 2020 году в Клинике №1 ВолгГМУ выполнено более 10 000 исследований на компьютерном томографе, более 46,4 тысячи ПЦР-исследований на COVID-19 пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

«Клиника №1 Волгоградского государственного медицинского университета - это современное, динамично развивающиеся лечебное учреждение юга России. Благодаря высокопрофессиональному коллективу клиника активно принимает участие в государственных программах, оказывая медицинскую помощь гражданам на высокотехнологичном уровне», - отметил ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин.

Как сообщили ИА «Высота 102», сегодня, в ходе утреннего рапорта, лучшие медработники были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами ректора ВолгГМУ.



