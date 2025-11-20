РПН предупредил волгоградцев об опасности зоонозов





В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили волгоградцам об опасности зоонозов – групп инфекционных и инвазивных болезней, общих для человека и животных.

В настоящее время известно более 200 видов зоонозов. Ими можно заразиться от КРС, собак и кошек, мышей, зайцев и птиц. Возбудителями зоонозов могут быть бактерии, вирусы, микроскопические грибы, простейшие, гельминты.



Наиболее актуальными среди таких заболеваний являются сибирская язва, бешенство, бруцеллез, туляремия, лептоспироз. Возбудители этих заболеваний обладают значительной устойчивостью к воздействию различных факторов, длительное время циркулируют в дикой природе.



Заражение человека зоонозами происходит при непосредственном контакте с инфицированными животными или загрязненными ими предметами; при обработке туш, при употреблении продуктов питания, полученных от больных животных (мясо, субпродукты, молоко, рыба, икра, яйца); при укусах кровососущих насекомых и членистоногих (клещи, комары, блохи).



Поэтому волгоградцам рекомендуют не употреблять в пищу сырые продукты животного происхождения, мыть овощи и фрукты, использовать защитную одежду при проведении сельхозработ, следить за чистотой места обитания животных, а также правильно одеваться при прогулках на природе.





