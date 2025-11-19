Здоровье

РПН: в Волгоградской области не превышен эпидпорог по ОРВИ

19.11.2025 08:57
0
19.11.2025 08:57


В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в регионе. По данным ведомства, в настоящее время она носит типичный сезонный характер, не превышающий уровень эпидемического порога.

При этом против гриппа в Волгоградской области привито уже более 56% жителей региона от общей численности.

В государственных медицинских организациях еще остается небольшое количество вакцин для взрослых: лиц старше 60 летнего возраста, лиц, имеющих хронические заболевания сердца, почек, печени, сахарный диабет, ожирение. Врачи рекомендуют воспользоваться этой мерой профилактики против этой инфекции.

В ведомстве также оценили эффективность народных методов профилактики  от гриппа и ОРВИ. По мнению специалистов, они помогут тем, у кого сформировалась привычка к их регулярному выполнению. К таким методам относят здоровое питание, активное потребление жидкости, физическая активность, закаливание, ингаляция и т.д.

