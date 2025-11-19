РПН: в Волгоградской области не превышен эпидпорог по ОРВИ





В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в регионе. По данным ведомства, в настоящее время она носит типичный сезонный характер, не превышающий уровень эпидемического порога.

При этом против гриппа в Волгоградской области привито уже более 56% жителей региона от общей численности.



В государственных медицинских организациях еще остается небольшое количество вакцин для взрослых: лиц старше 60 летнего возраста, лиц, имеющих хронические заболевания сердца, почек, печени, сахарный диабет, ожирение. Врачи рекомендуют воспользоваться этой мерой профилактики против этой инфекции.



В ведомстве также оценили эффективность народных методов профилактики от гриппа и ОРВИ. По мнению специалистов, они помогут тем, у кого сформировалась привычка к их регулярному выполнению. К таким методам относят здоровое питание, активное потребление жидкости, физическая активность, закаливание, ингаляция и т.д.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!