



В Октябрьской ЦРБ Волгоградской области произошли кадровые изменения. Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, медучреждение возглавил Андрей Кабанов – соответствующее предложение поступило из экспертного совета при облздраве.

Андрей Кабанов в 1995 году получил диплом Волгоградской медицинской академии, окончил интернатуру по специальности «Анестезиология и реаниматология» в 1996 г и прошел профессиональную переподготовку на курсе по организации здравоохранения и общественного здоровья в 2019 году. Имеет действующий сертификат специалиста «Организация здравоохранения и общественное здоровье».В Волгоградской области с 1989 года работал медбратом реанимационного отделения № 1 ГКБСП г. Волгограда, с 1990 по 1992 гг был фельдшером выездной бригады службы скорой медицинской помощи городской станции СНП Волгограда, а с 1996 по 2017 годы служил в органах внутренних дел. С 2019 по 2023 годы был главным врачом ЦРБ Руднянского района.