Здоровье

Новым главврачом Октябрьской ЦРБ Волгоградской области стал Андрей Кабанов

Здоровье 17.11.2025 19:41
0
17.11.2025 19:41


В Октябрьской ЦРБ Волгоградской области произошли кадровые изменения. Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, медучреждение возглавил Андрей Кабанов – соответствующее предложение поступило из экспертного совета при облздраве.

Андрей Кабанов в 1995 году получил диплом Волгоградской медицинской академии, окончил интернатуру по специальности «Анестезиология и реаниматология» в 1996 г и прошел профессиональную переподготовку на курсе по организации здравоохранения и общественного здоровья в 2019 году. Имеет действующий сертификат специалиста «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

В Волгоградской области с 1989 года работал медбратом реанимационного отделения № 1 ГКБСП г. Волгограда, с 1990 по 1992 гг  был фельдшером выездной бригады службы скорой медицинской помощи городской станции СНП Волгограда, а с 1996  по 2017 годы служил в органах внутренних дел. С  2019 по 2023 годы был главным врачом ЦРБ Руднянского района.

Коллаж V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здоровье
17.11.2025 19:41
Здоровье 17.11.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Здоровье
16.11.2025 16:50
Здоровье 16.11.2025 16:50
Комментарии

0
Далее
Здоровье
05.11.2025 16:27 Реклама
Здоровье 05.11.2025 16:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
01.11.2025 06:05
Здоровье 01.11.2025 06:05
Комментарии

0
Далее
Здоровье
09.10.2025 14:26 Реклама
Здоровье 09.10.2025 14:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
06.10.2025 17:07
Здоровье 06.10.2025 17:07
Комментарии

0
Далее
Здоровье
04.10.2025 15:57
Здоровье 04.10.2025 15:57
Комментарии

0
Далее
Здоровье
01.10.2025 13:50
Здоровье 01.10.2025 13:50
Комментарии

0
Далее
Здоровье
27.09.2025 09:30
Здоровье 27.09.2025 09:30
Комментарии

0
Далее
Здоровье
25.09.2025 15:28
Здоровье 25.09.2025 15:28
Комментарии

0
Далее
Здоровье
25.09.2025 09:47
Здоровье 25.09.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Здоровье
23.09.2025 19:52
Здоровье 23.09.2025 19:52
Комментарии

0
Далее
Здоровье
22.09.2025 10:16 Реклама
Здоровье 22.09.2025 10:16 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
20.09.2025 14:22
Здоровье 20.09.2025 14:22
Комментарии

0
Далее
Здоровье
19.09.2025 13:58
Здоровье 19.09.2025 13:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:04
Состоялся предпоследний этап чемпионата Волгоградской области по боулингуСмотреть фотографии
20:18
Несчастливое число? В Волжском сорвали сроки ремонта еще одной школыСмотреть фотографии
19:58
«Волжаночка-ГРАСС» отпраздновала первую победу в чемпионатеСмотреть фотографии
19:41
Новым главврачом Октябрьской ЦРБ Волгоградской области стал Андрей КабановСмотреть фотографии
19:26
Под Волгоградом браконьер убил лося из чужого ружьяСмотреть фотографии
18:45
Миллион рублей за коррупцию взыскали с двух волгоградских организацийСмотреть фотографии
18:04
Полиция установила участников массовой драки с курсантами в КамышинеСмотреть фотографии
17:31
Природный парк «Нижнехоперский» взяли под охрануСмотреть фотографии
16:50
Ветеран волгоградского телевидения Людмила Гаврилюк скончалась на 88-м годуСмотреть фотографии
16:42
В Волгограде прошел педагогический форум «Школа будущего»Смотреть фотографии
16:17
Победное падение? Проект моста на Сарпинский в Волгограде подешевел почти на 200 миллионовСмотреть фотографии
16:03
Волгоградский суд лишил отца погибшего воина СВО пособияСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде простятся с известным тренером по водному поло Александром СвиридовымСмотреть фотографии
15:22
Под Волгоградом лодочника осудят за пьяные покатушки и гибель пассажира на ДонуСмотреть фотографии
13:43
Волгоградцы построили себе почти 600 тысяч кв.м жильяСмотреть фотографии
13:15
В Камышине почтили подвиг ушедших на фронт 2200 комсомольцев-добровольцевСмотреть фотографии
12:55
Под Волгоградом осудили изуродовавшего лицо подруги ухажераСмотреть фотографии
12:42
В аграрном университете открыли Конгресс-холл «Сады Придонья»Смотреть фотографии
12:41
Волгоградская область попала в первую двадцатку рейтинга ЗОЖСмотреть фотографии
11:45
Волгоградская область успешно завершила осеннюю посевную кампаниюСмотреть фотографии
11:19
Волгоградское УФАС выдало «черную метку» фирме из Курска за срыв капремонта 381 домаСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде опровергли украинские фейки о попавшей в дом ракете ПВОСмотреть фотографии
10:46
Появилось видео смертельного ДТП с горящими автомобилями под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:21
Тело мужчины нашли в сгоревшем сторожевом вагончике под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:16
«Родился в рубашке»: в Волгоградской области в жуткой аварии погибли двое, один чудом выжилСмотреть фотографии
10:00
Следком займётся преступлениями ВСУ против мирных жителей двух районов ВолгоградаСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде экологи облкомприроды ищут источник жуткой химической вониСмотреть фотографии
09:37
«Красный октябрь» презентовал новые векторы развития на «Металл-Экспо'2025»Смотреть фотографии
09:00
Магнитная буря ударила по волгоградцам 17 ноябряСмотреть фотографии
08:18
33-летнего волгоградца задержали за рассылку детской порнографииСмотреть фотографииCмотреть видео
 