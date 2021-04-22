Общество

Житель Москвы арестован в Волгограде за участие в митинге «под кайфом»

Общество 22.04.2021 20:26
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22.04.2021 20:26


Сегодня житель Москвы Иван Ларкин получил 10 суток административного ареста в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, решение об административном аресте принял мировой судья судебного участка №121 Центрального района Волгограда, рассмотрев поступившие в суд материалы. Ларкин привлечен к ответственности по ч.1 ст.6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Сообщается, что вину он признал в полном объеме.
Накануне Ларкин принял участие в незаконном митинге на Аллее Героев в Волгограде, выделялся на общем фоне чрезмерной активностью и агрессивным поведением. В частности, он призывал не ходить на нелюбимую работу, не платить кредиты и квартплату. Было видно, что молодой человек не знает города, так как он постоянно расспрашивал других участников митинга, по каким улицам ему лучше пойти и что расположено поблизости. 
Сотрудники полиции, заподозрив, что молодой человек находится под воздействием запрещенных веществ, предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался. 
Ранее были оштрафованы семь участников вчерашнего несанкционирвоанного митинга. Сегодня Центральный райсуд назначил троим активистам наказание в размере 10 тысяч рублей каждому, один фигурант должен выплатить 15 тысяч рублей, еще трое – по 20 тысяч. Рассмотрение еще одного материала отложено в суде на 27 апреля по ходатайству привлекаемого лица для обеспечения явки адвоката.
Постановления суда в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.
Напомним, накануне, 21 апреля, в Волгограде прошел несанкционированный митинг, участие в котором приняли несколько сотен человек. Наблюдавшие за происходящим полицейские по громкоговорителю предупреждали участников акции о ее незаконности и о возможном административном, а также уголовном наказании. Ряд лиц были задержаны силовиками.

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