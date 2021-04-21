Расследования 21.04.2021 13:52
0
21.04.2021 13:52
Сегодня в Ленинском районном суде Астрахани оглашен приговор бывшему председателю Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Астраханской области, она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). В суде установлено, что в производстве районного судьи находилось гражданское дело по иску органа местного самоуправления о сносе гостиничного комплекса. Бывшей супруге ответчика председателем суда было предложено в силу служебного положения обеспечить изготовление экспертами за вознаграждение в размере 2,5 млн рублей заключения, необходимого для отказа в удовлетворении иска, при отсутствии такой возможности. Противоправные действия подсудимой были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Суд согласился с доводами государственного обвинителя о виновности и назначил Юлии Добрыниной наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. До вступления в законную силу приговора суда Юлия Добрынина останется под домашним арестом.
Напомним, в августе прошлого года сотрудники ФСБ России задержали председателя Дзержинского районного суда в ресторане «Фасоль» на улице Чуйкова в Волгограде - в момент получения 2,5 миллиона рублей от жены находящегося под следствием в «Лефортово» бизнесмена Владимира Зубкова, которого в определенных кругах считают криминальным авторитетом. Источники в силовых структурах высказывали версии, что служительница Фемиды якобы рассчитывала получить сумму в 20 миллионов рублей за свое содействие в освобождении Владимира Зубкова из-под ареста через влиятельных знакомых в судейском сообществе.
Позднее на заседании Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации было рассмотрено представление Председателя СК Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной. После окончания расследования уголовного дела в Дзержинском, а затем и в областном суде Волгоградской области отказались его рассматривать. В результате Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре в феврале текущего года вынес решение об изменении территориальной подсудности по уголовному делу в отношении Юлии Добрыниной, направив ее дело для рассмотрения в Астрахань.
Реклама
Волгоградские коммерсанты поставляли стоматологам фальсификат21.04.2021 15:21
Расследования 21.04.2021 15:21
В Волгограде хотят поставить «крест» на засветившейся в криминальном скандале компании21.04.2021 09:35
Расследования 21.04.2021 09:35
Тело не нашли: возбуждено дело об убийстве после пропажи 17-летней девушки в Волгоградской области (ВИДЕО)20.04.2021 19:25
Расследования 20.04.2021 19:25
В Волгоградской области малыш задохнулся под материнской грудью20.04.2021 17:24
Расследования 20.04.2021 17:24
Насильнику-педофилу из Волгограда почти в два раза увеличили срок в тюрьме20.04.2021 14:10
Расследования 20.04.2021 14:10
Троих волгоградцев осудят за "обнуление" чужого счета на скейт-площадке20.04.2021 13:17
Расследования 20.04.2021 13:17
Вину признал: суд над убийцей иностранного студента-медика начался в Волгограде (ВИДЕО)20.04.2021 11:12
Расследования 20.04.2021 11:12
Трагедия на берегу: в утонувшей машине сотрудника волгоградского УФСИН погибла девушка20.04.2021 09:49
Расследования 20.04.2021 09:49
Суд оправдал жительницу Волгоградской области за продажу пива мальчику с бородой19.04.2021 16:16
Расследования 19.04.2021 16:16
В Волгограде подсудимый под видом следователя пытался давить на свидетелей19.04.2021 14:50
Расследования 19.04.2021 14:50
Глава волгоградской стройфирмы задолжал миллион работнику из Севастополя19.04.2021 12:42
Расследования 19.04.2021 12:42
В Волгоградской области нашли обглоданный животными труп неизвестного16.04.2021 19:57
Расследования 16.04.2021 19:57
Ответственный за бизнес волгоградских депутатов в Красноармейском районе идет под суд16.04.2021 16:29
Расследования 16.04.2021 16:29
В Волгоградской области истязателю малолетнего пасынка предъявили обвинение16.04.2021 14:05
Расследования 16.04.2021 14:05
Угрожал кислотой и бензином: в Волгоградской области задержали подозреваемого в серийных нападениях на офис микрозаймов16.04.2021 11:46
Расследования 16.04.2021 11:46
Реклама