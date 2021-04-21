Расследования

Экс-председателя Дзержинского районного суда Волгограда отправили в колонию

Расследования 21.04.2021 13:52
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21.04.2021 13:52


Сегодня в Ленинском районном суде Астрахани оглашен приговор бывшему председателю Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Астраханской области, она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). В суде установлено, что в производстве районного судьи находилось гражданское дело по иску органа местного самоуправления о сносе гостиничного комплекса. Бывшей супруге ответчика председателем суда было предложено в силу служебного положения обеспечить изготовление экспертами за вознаграждение в размере 2,5 млн рублей заключения, необходимого для отказа в удовлетворении иска, при отсутствии такой возможности. Противоправные действия подсудимой были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Суд согласился с доводами государственного обвинителя о виновности и назначил Юлии Добрыниной наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. До вступления в законную силу приговора суда Юлия Добрынина останется под домашним арестом. 
Напомним,  в августе прошлого года сотрудники ФСБ России задержали председателя Дзержинского районного суда в ресторане «Фасоль» на улице Чуйкова в Волгограде - в момент получения 2,5 миллиона рублей от жены находящегося под следствием в «Лефортово» бизнесмена Владимира Зубкова, которого в определенных кругах считают криминальным авторитетом. Источники в силовых структурах высказывали версии, что служительница Фемиды якобы рассчитывала получить сумму в 20 миллионов рублей за свое содействие в освобождении Владимира Зубкова из-под ареста через влиятельных знакомых в судейском сообществе.
Позднее на заседании Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации  было рассмотрено представление Председателя СК Александра Бастрыкина  о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной. После окончания расследования уголовного дела в Дзержинском, а затем и в областном суде Волгоградской области отказались его рассматривать.  В результате Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре в феврале текущего года вынес решение об изменении территориальной подсудности по уголовному делу в отношении Юлии Добрыниной, направив ее дело для рассмотрения в Астрахань. 


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