Волгоградские концессии объявили второй за месяц технический дефолт





Руководство ООО "Концессии водоснабжения" решило перенести выплаты по облигациям выпуска 4-ой серии 4-го купонного периода на более поздний срок. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в объединенной пресс-службе концессий. Отмечается, что реструктуризация долга будет осуществляться посредством механизма технического дефолта.

"Эта стандартная процедура позволит в соответствии с действующим законодательством произвести выплаты инвесторам в более поздние сроки, при этом не влияя на производственную деятельность организаций. Оказание услуг проходит в штатном режиме, компании осуществляют все текущие платежи в адрес своих контрагентов", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в начале апреля текущего года было объявлено о решении "Концессии теплоснабжения" перенести выплаты по облигациям 1-ой серии 4-го купонного периода на более поздний срок. В официальном сообщении инвесторам на сайте концессионера было указано, что причина неисполнения обязательств - отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Для осуществления выплат необходимо 301 миллион 120 тысяч рублей. "Концессии теплоснабжения" должны были рассчитаться с владельцами таких облигаций до 6 апреля 2021 года.

"Если дефолт объявляет сама компания - заемщик, то чаще всего это делается для того, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации задолженности. При этом, в соответствии с российским законодательством, компании, осуществлявшие эмиссию облигаций (т.е. занимавшие средства путем размещения долговых бумаг), обязаны публиковать раскрытие информации и о своей деятельности, и о ситуации с погашением долговых обязательств в СМИ, перечень которых также определяется действующим законодательством. Так что в случае дефолта по ценным бумагам той или иной компании она обязана известить об этом публично, чтобы все кредиторы имели достаточный объем информации о невозможности обслуживания своих долговых обязательств. Подобная практика обязательна для всех компаний, эмитировавших долговые обязательства в виде ценных бумаг, и преследует цель защиты прав кредиторов (в том числе – держателей облигаций, выпущенных компанией – заемщиком)", - прокомментировал ситуацию аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев.

Напомним, в конце 2020 года концессии водо- и теплоснабжения допустили первый технический дефолт по облигациям, признав невозможность выплат по ним из-за отсутствия денежных средств в полном объеме. На собрании владельцев облигаций, которое состоялось 26 марта текущего года, были рассмотрены меры, которые позволят произвести выплаты инвесторам в более поздние сроки. Представители инвесторов "Концессий тепло- и водоснабжения" формально получили возможность подать в суд на коммунальные компании из-за просрочки по выплатам доходов по облигациям, что и было сделано. По данным арбитражного суда Волгоградской области, на сегодняшний день исковые требования к ООО "Концессии водоснабжения" и ООО "Концессии теплоснабжения" заявили зарегистрированные в Москве ООО "Управляющая компания "Агана" и ООО "АЛОР +". Общая сумма требований составляет 7 миллиардов рублей.



