Экономика

Как сэкономить в онлайне

Экономика 20.04.2021 14:40
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20.04.2021 14:40


В нашу жизнь все активнее проникают цифровые технологии, облачные сервисы и онлайн-коммуникация. Сегодня многие из покупателей в супермаркетах оплачивают покупки при помощи гаджетов, привычно стало оформлять доставку любых товаров через интернет и жить в собственной, выстроенной по своим запросам экосистеме. Как сэкономить в онлайне, решила разобраться журналист ИА «Высота 102» Елизавета Усикова.
Сервисов достаточно много, поэтому выбрать можно действительно то, что тебе подходит. Недавно в поисках хорошего предложения листала сайты в интернете и наткнулась на пост про новый продукт от Сбера – расширенную подписку «СберПрайм+». Председатель правления Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции рассказал, что клиент Сбербанка, став подписчиком, сможет ежемесячно экономить внушительную сумму. Стоит подписка 399 рублей в месяц. Меня цена не «укусила», и я решила подписаться.
 
Меня, человека очень занятого и прагматичного, очень порадовало, что «СберПрайм+» объединяет не только развлекательные сервисы, но и дает бонусы по финансовым продуктам Сбера: бесплатное обслуживание СберКартыПрайм, которая выпускается онлайн и её можно привязать к любому гаджету, снятие наличных в любых банкоматах мира без комиссий, даже льготный курс обмена валют в СберБанк Онлайн. Это приятный бонус, но сделала выбор в пользу Сберовского сервиса я не только поэтому. Как уже проверила на себе, «СберПрайм+» - подписка многофункциональная, в нее входят сервисы доставки готовой еды, продуктов и лекарств, онлайн-кинотеатр, такси, облачное хранилище, куда можно залить семейный архив или оперативно демонстрировать родным видео и фото со своего отпуска, мобильная связь и музыкальный стриминг.
Понравилось и то, что в конце месяца мобильное приложение рассказывает, сколько денег ушло на фастфуд, сколько – на развлечения, а сколько – неизвестно куда. И здесь на помощь приходит опция планирования бюджета, включив ее, я смогла установить лимит расходов по категориям и даже сравнить свои расходы с расходами других пользователей.
Наша семья часто заказывает продукты домой. Четыре раза в неделю я по Сбермаркету заказываю, так скажем, «продуктовую» корзину. И тут порадовали специальные цены и бесплатная доставка.
Подписка включает в себя большое количество сервисов, и ты становишься частью экосистемы Сбера. Самые востребованные лично у меня, это - доставка готовых продуктов и лекарств, поездки на такси, то, с чем приходится сталкиваться ежедневно. Скажу честно, некоторые я еще не попробовала. Но уже сейчас я заметила, что к хорошему привыкаешь быстро и сервисы от Сбера, которые уже прочно вошли в нашу повседневную жизнь, заметно облегчают повседневные заботы и позволяют экономить. Приятно, что в современном мире есть способы и механизмы сделать жизнь проще и удобнее при помощи грамотной экосистемы и продуманных продуктов!
Подготовила Елизавета Усикова

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