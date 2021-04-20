Происшествия

В Волжском супруги вынесли из магазина в детской коляске миксер, блендер и мясорубку (ВИДЕО)

Происшествия 20.04.2021 11:35
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20.04.2021 11:35




Молодые супруги в Волжском украли бытовую технику на 9 тысяч рублей, спрятав похищенное в детской коляске. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в полицию обратился сотрудник службы безопасности одного из сетевых магазинов, заявивший о хищении мясорубки, блендера и миксера. Личности подозреваемых были установлены. Ими оказались неоднократно судимая 27-летняя волжанка и ее 25-летний супруг. Они сознались в содеянном и пояснили, что идея о краже возникла спонтанно во время прогулки с ребенком. В сетевом магазине мужчина начал закидывать бытовую технику в детскую коляску, а его супруга в это время следила за обстановкой. Накрыв все украденным одеялом, пара беспрепятственно покинула магазин. Через какое-то время они продали технику и потратили деньги на личные нужды. Следователи Управления МВД России по городу Волжскому возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ – «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Супругам грозит до 5 лет лишения свободы. 
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

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