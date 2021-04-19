Как работает торговый эквайринг для ИП и организаций

Экономика 19.04.2021 15:05 Реклама
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19.04.2021 15:05 Реклама
Доля безналичной оплаты товаров и услуг неизменно увеличивается – это веяние времени. Платежи проходят с помощью специальных устройств – POS-терминалов, которые в том числе распечатывают чек, как подтверждение оплаты. Этот процесс называется эквайринг.
При организации бизнеса предпринимателю важно знать как подключить выгодный эквайринг для ИП, какие он имеет преимущества и недостатки.
Преимущества и недостатки эквайринга
Эквайринг предоставляет следующие преимущества для бизнеса:
• уменьшение очередей благодаря более быстрой работе кассиров, у которых отпадает необходимость в пересчете наличных и возвращении сдачи;
• уменьшается риск краж наличных денег;
• увеличивает число лояльных клиентов, которые предпочитают оплачивать товары и услуги картой;
• в период эпидемий меньше риск передачи инфекции, чем при использовании для оплаты наличных.
Однако внедрение безналичного расчета имеет и некоторые недостатки:
• требуется приобретение или аренда POS-терминала;
• при совершении операций банк будет взимать определенную комиссию;
• необходимо стабильное интернет-соединение.
Как проходит оплата при использовании торгового эквайринга
1. Продавец спрашивает у покупателя, каким образом он будет совершать оплату, и в случае выбора безналичной оплаты предоставляет терминал.
2. Для авторизации карта прикладывается к терминалу (если у нее есть функция бесконтактной оплаты) или вставляется в терминал для считывания магнитной полоски или чипа карты.
3. Если авторизация прошла успешно, то банк-эквайер блокирует необходимую сумму на картсчете в банке-эмитенте.
4. Если средств на карте достаточно, то операция проводится и печатается чек.
5. Деньги с покупки перечисляются на счет ИП в сроки, которые установлены в договоре с банком-эквайером.
Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
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