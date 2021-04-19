Как работает торговый эквайринг для ИП и организаций





Доля безналичной оплаты товаров и услуг неизменно увеличивается – это веяние времени. Платежи проходят с помощью специальных устройств – POS-терминалов, которые в том числе распечатывают чек, как подтверждение оплаты. Этот процесс называется эквайринг.

выгодный эквайринг для ИП , какие он имеет преимущества и недостатки. При организации бизнеса предпринимателю важно знать как подключить, какие он имеет преимущества и недостатки.

Преимущества и недостатки эквайринга

Эквайринг предоставляет следующие преимущества для бизнеса:

• уменьшение очередей благодаря более быстрой работе кассиров, у которых отпадает необходимость в пересчете наличных и возвращении сдачи;

• уменьшается риск краж наличных денег;

• увеличивает число лояльных клиентов, которые предпочитают оплачивать товары и услуги картой;

• в период эпидемий меньше риск передачи инфекции, чем при использовании для оплаты наличных.

Однако внедрение безналичного расчета имеет и некоторые недостатки:

• требуется приобретение или аренда POS-терминала;

• при совершении операций банк будет взимать определенную комиссию;

• необходимо стабильное интернет-соединение.

Как проходит оплата при использовании торгового эквайринга

1. Продавец спрашивает у покупателя, каким образом он будет совершать оплату, и в случае выбора безналичной оплаты предоставляет терминал.

2. Для авторизации карта прикладывается к терминалу (если у нее есть функция бесконтактной оплаты) или вставляется в терминал для считывания магнитной полоски или чипа карты.

3. Если авторизация прошла успешно, то банк-эквайер блокирует необходимую сумму на картсчете в банке-эмитенте.

4. Если средств на карте достаточно, то операция проводится и печатается чек.

5. Деньги с покупки перечисляются на счет ИП в сроки, которые установлены в договоре с банком-эквайером.

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