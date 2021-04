ŠKODA AUTO Россия расширяет линейку двигателей для новой OCTAVIA

Официальный дилер ŠKODA компания «Волга-Раст-Октава» объявляет старт приема заказов на новую OCTAVIA с расширенной гаммой двигателей. К уже имеющемуся мотору 1.4 TSI/150 л.с. добавляются атмосферный двигатель 1.6 MPI/110 л.с. и турбодвигатель 2.0 TSI/190 л.с. Стоимость четвертого поколения модели начинается от 1 473 000 рублей.

Для новой ŠKODA OCTAVIA в качестве базового силового агрегата предлагается четырехцилиндровый 1.6 MPI/110 л.с. в сочетании с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач.* Его максимальная скорость достигает 199 км/ч, разгон до 100 км за 12,4 с, а расход топлива в смешанном цикле – 6,9 л/100 км.

Доступный с момента старта продаж модели двигатель 1.4 TSI мощностью 150 л.с. работает в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией (максимальная скорость 227 км/ч, разгон до 100 км/ч за 8,1 с, расход топлива в смешанном цикле 5,8 л/100 км) или с автоматической 8-ступенчатой трансмиссией (максимальная скорость 223 км/ч, разгон до 100 км/ч за 9,0 с, расход топлива в смешанном цикле 5,5 л/100 км).

Модификация с наиболее мощным, новым турбированным двигателем 2.0 TSI, развивающим 190 л.с., комплектуется 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач DSG. Мотор способен набирать скорость до 240 км/ч, а разгон до 100 км составляет всего 7,4 с.

Новая ŠKODA OCTAVIA предложена в трех расширенных комплектациях Active Plus, Ambition Plus и Style Plus, оснащение каждой из которых значительно богаче, чем прежде. Запуск четвертого поколения ознаменовал собой выход OCTAVIA на новый уровень. Модель, являющаяся «сердцем» чешского бренда, приобрела превосходную функциональность и интеллектуальные решения, став еще просторнее, безопаснее, умнее и эмоциональнее.