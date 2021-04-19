Экономика

ŠKODA AUTO Россия расширяет линейку двигателей для новой OCTAVIA

Экономика 19.04.2021 13:26 Реклама
0
19.04.2021 13:26 Реклама

Официальный дилер ŠKODA компания «Волга-Раст-Октава» объявляет старт приема заказов на новую OCTAVIA с расширенной гаммой двигателей. К уже имеющемуся мотору 1.4 TSI/150 л.с. добавляются атмосферный двигатель 1.6 MPI/110 л.с. и турбодвигатель 2.0 TSI/190 л.с. Стоимость четвертого поколения модели начинается от 1 473 000 рублей.
Ян Прохазка, глава марки ŠKODA в России: «Расширение доступных двигателей для новой ŠKODA OCTAVIA в России является для нас очень важным шагом. С разнообразной линейкой эффективных и надежных моторов наш автомобиль отвечает на запросы самого широкого круга клиентов, и теперь каждая российская семья найдет для себя свою OCTAVIA».

Для новой ŠKODA OCTAVIA в качестве базового силового агрегата предлагается четырехцилиндровый 1.6 MPI/110 л.с. в сочетании с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач.* Его максимальная скорость достигает 199 км/ч, разгон до 100 км за 12,4 с, а расход топлива в смешанном цикле – 6,9 л/100 км.
Доступный с момента старта продаж модели двигатель 1.4 TSI мощностью 150 л.с. работает в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией (максимальная скорость 227 км/ч, разгон до 100 км/ч за 8,1 с, расход топлива в смешанном цикле 5,8 л/100 км) или с автоматической 8-ступенчатой трансмиссией (максимальная скорость 223 км/ч, разгон до 100 км/ч за 9,0 с, расход топлива в смешанном цикле 5,5 л/100 км).
Модификация с наиболее мощным, новым турбированным двигателем 2.0 TSI, развивающим 190 л.с., комплектуется 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач DSG. Мотор способен набирать скорость до 240 км/ч, а разгон до 100 км составляет всего 7,4 с.   
Новая ŠKODA OCTAVIA предложена в трех расширенных комплектациях Active Plus, Ambition Plus и Style Plus, оснащение каждой из которых значительно богаче, чем прежде. Запуск четвертого поколения ознаменовал собой выход OCTAVIA на новый уровень. Модель, являющаяся «сердцем» чешского бренда, приобрела превосходную функциональность и интеллектуальные решения, став еще просторнее, безопаснее, умнее и эмоциональнее.

Лифтбек приобрел увеличенные габариты, став еще вместительнее, а объем багажника теперь составляет 578 л. В новой OCTAVIA применяется целый ряд современных решений, включая трехзонный климат-контроль Climatronic, двухспицевый руль, систему бесключевого доступа KESSY FULL на всех дверях. Последнее поколение мультимедийных систем отличается еще большей информативностью и интуитивным управлением для обеспечения высокого уровня комфорта и безопасности водителя и пассажиров. Кроме того, это первая модель ŠKODA, в которой используется технология shift-by-wire: селектор АКПП направляет в блок управления электронный сигнал о том, какую передачу необходимо включить, и вместо привычного рычага переключения передач установлен модуль управления с выбором режимов.
Новая OCTAVIA доступна для заказа с инновационными полностью светодиодными матричными фарами, каждая из которых оснащается отдельными модулями для ближнего и дальнего света. Благодаря интеллектуальной технологии освещения водитель может оставить включенным дальний свет и при этом не слепить других участников движения. Опциональные полностью светодиодные задние фонари оснащены подсвеченными кристаллическими элементами и динамическими указателями поворота.     
Российские цены на новую ŠKODA OCTAVIA 1.6 MPI:   
1.Комплектация Active Plus от 1 473 000 руб.  (6-АКПП)
2.Комплектация Ambition Plus от 1 563 000 руб. (6-АКПП)
3.Комплектация Style Plus от 1 764 000 руб. (6-АКПП) 
Российские цены на новую ŠKODA OCTAVIA 1.4 TSI: 
1.Комплектация Active Plus от 1 476 000 руб. (6-МКПП), 1 533 000 руб. (8-АКПП)
2.Комплектация Ambition Plus от 1 566 000 руб. (6-МКПП), 1 623 000 руб. (8-АКПП)
3.Комплектация Style Plus от 1 767 000 руб. (6-МКПП), 1 824 000 руб. (8-АКПП)  
Российские цены на новую ŠKODA OCTAVIA 2.0 TSI:   
1.Комплектация Ambition Plus от 1 929 000 руб.
2.Комплектация Style Plus от 2 130 000 руб.   
Более подробная информация об абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA доступна у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» на сайте или по тел.:(8442)55-23-55.
*Двигатель 1.6 MPI с механической 5-ступенчатой коробкой передач будет предложен позднее.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Экономика
19.04.2021 15:05
Экономика 19.04.2021 15:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2021 14:31
Экономика 19.04.2021 14:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2021 10:59
Экономика 19.04.2021 10:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.04.2021 08:50
Экономика 19.04.2021 08:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.04.2021 21:16
Экономика 16.04.2021 21:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.04.2021 17:33
Экономика 16.04.2021 17:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.04.2021 16:11
Экономика 16.04.2021 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.04.2021 14:54
Экономика 16.04.2021 14:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.04.2021 13:17
Экономика 16.04.2021 13:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.04.2021 12:28
Экономика 16.04.2021 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.04.2021 12:20
Экономика 16.04.2021 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.04.2021 11:29
Экономика 16.04.2021 11:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.04.2021 21:05
Экономика 15.04.2021 21:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.04.2021 17:36
Экономика 15.04.2021 17:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.04.2021 17:10
Экономика 15.04.2021 17:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:12
Из Волгоградской областной думы изгонят вредный воздухСмотреть фотографии
17:25
Еще двое депутатов Волгоградской облдумы выдвинулись на праймеризСмотреть фотографии
16:46
Спасайся, кто может: на Волгоградскую область надвигается шторм с ливнямиСмотреть фотографии
16:16
Суд оправдал жительницу Волгоградской области за продажу пива мальчику с бородойСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде подсудимый под видом следователя пытался давить на свидетелейСмотреть фотографии
14:22
Назначен новый гендиректор фонда капремонта Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:19
Суточные показатели смертности в Волгоградской области удивляют стабильностьюСмотреть фотографии
13:26
ŠKODA AUTO Россия расширяет линейку двигателей для новой OCTAVIAСмотреть фотографии
13:18
В Кировском районе Волгограда достроят новый паркСмотреть фотографии
12:46
В Волгограде за онлайн-лечение «экстрасенсы» выудили у пенсионерки 4 млн рублейСмотреть фотографии
12:42
Глава волгоградской стройфирмы задолжал миллион работнику из СевастополяСмотреть фотографии
11:47
Под Волгоградом бомж ограбил церковь ради выпивки и закускиСмотреть фотографии
11:47
«Прикрыть регион от огня»: в Волгоградской области усилят противопожарную защитуСмотреть фотографии
11:24
Экс-руководитель фонда капремонта Волгоградской области объяснил причину своего увольненияСмотреть фотографии
10:24
«Она кричала, за что?: в Волгоградской области в ДТП пострадали двое взрослых и двое детей (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:17
Центр занятости под Волгоградом «закрыл глаза» на проблемы безработнойСмотреть фотографии
08:50
Наша матрешка – сила: «Арчеда-продукт» представила новый бренд на международной выставкеСмотреть фотографии
08:36
В Волгограде прикрыли ярмарку из-за отсутствия антикоронавирусной разметкиСмотреть фотографии
08:04
Волгоградский «Ротор» скатился на предпоследнее место в турнирной таблице РПЛСмотреть фотографии
20:30
Еще на одной дороге в Волгограде образовалась 7-километровая пробкаСмотреть фотографии
20:21
Сокращенные чиновники администрации Волгоградской области нашли работу в центре занятостиСмотреть фотографии
18:12
Объявили мат: защитники сельского кладбища под Волгоградом перешли в наступлениеСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области разоружили населениеСмотреть фотографии
16:32
Руководитель фонда капремонта Волгоградской области покинул свой постСмотреть фотографии
15:03
Дом престарелых в Волгограде наказали после вспышки COVID-19Смотреть фотографии
14:32
Пять сердечниц скончались от COVID-19 за сутки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:59
Казака и полицейского наградили в Волгограде за раскрытие преступления около Вечного огняСмотреть фотографии
12:30
Балкон пятиэтажки обрушился в Волгограде: пострадала женщинаСмотреть фотографии
10:53
Два человека получили травмы в общественном транспорте в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде внедорожник раздавил своего владельца и травмировал его сынаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 