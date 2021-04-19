Глава волгоградской стройфирмы задолжал миллион работнику из Севастополя

Расследования 19.04.2021 12:42
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19.04.2021 12:42
Директор волгоградской строительной организации обвиняется в невыплате зарплаты работнику из Севастополя. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, следователи завершили расследование, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.
По информации следствия, волгоградская строительная компания должна была выполнить ряд работ при строительстве детского сада в Севастополе в 2018 году. Директор компании нанял субподрядчиком местного жителя, с которым они договорились, что за каждый кубический метр тот будет получать 3 тысячи рублей. Трудовой договор не был официально заключен. В качестве аванса директор строительной организации перевел на счет работника 277 тысяч рублей. Субподрядчик выполнил работу в срок, но деньги так и не получил. Общая сумма долга составила 1 миллион рублей. В связи с финансовыми трудностями обманутому работнику пришлось взять кредит, чтобы оплатить свое обучение и приобрести дорогостоящие лекарства для члена своей семьи.
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